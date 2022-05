Le Sri Lanka choisit Lazard et Clifford Chance comme conseillers pour une restructuration historique de sa dette -sources

Le Sri Lanka a engagé les conseillers financiers et juridiques de poids Lazard et Clifford Chance alors qu'il se prépare à la tâche difficile de renégocier ses dettes, a déclaré un trio de sources à Reuters lundi.

Cette décision est le dernier développement en date de la pire crise économique que connaît le Sri Lanka depuis son indépendance de la Grande-Bretagne en 1948 et intervient après que le pays ait été officiellement déclaré en défaut de paiement pour la toute première fois la semaine dernière après avoir cessé de payer ses dettes.

Les trois sources ont demandé à ne pas être nommées car les discussions restent privées. Les porte-parole du Cabinet du Sri Lanka et de Lazard, qui a mené des négociations sur la dette pour des dizaines de pays en crise ces dernières années, n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires, tandis que le cabinet d'avocats Clifford Chance a refusé de commenter.

Les experts et les économistes attendaient cette nomination alors que le pays cherche à restructurer plus de 12 milliards de dollars de dettes étrangères qui s'accumulaient depuis des années mais qui sont devenues insoutenables lorsque le COVID-19 a frappé l'économie.

L'économie d'environ 22 millions de personnes a commencé à montrer des fissures en 2019 après que d'importantes réductions d'impôts accordées par le gouvernement du président Gotabaya Rajapaksa aient vidé les coffres du pays. La pandémie a ensuite brisé l'industrie lucrative du tourisme, et la hausse des prix mondiaux a laissé Colombo se débattre pour les produits de première nécessité comme le carburant, les médicaments et la nourriture.

Les violences entre les factions pro et anti-gouvernementales et la police ont fait neuf morts et plus de 300 blessés au début du mois. Cela a été suivi par la démission de l'ancien premier ministre Mahinda Rajapaksa.

"Le plus important, et de loin, est de savoir dans quelle mesure le gouvernement aura la volonté politique, et la capacité, de remplir les conditions préalables au programme du FMI", a déclaré Petar Atanasov, co-responsable de la recherche et de la stratégie souveraines chez Gramercy.

"Les gouvernements sont souvent prêts à faire ce qui est nécessaire lorsqu'ils sont complètement dos au mur."

Bien que l'on espère qu'un accord puisse être conclu pour atténuer la crise économique, il est peu probable qu'il soit simple.

Un panorama de prêts de la Chine, de l'Inde et du Japon, ainsi que toutes les obligations détenues par des fonds d'investissement privés signifient que les pourparlers avec le Fonds monétaire international (FMI), longtemps repoussés mais désormais embrassés, pourraient être complexes, surtout si les troubles sociaux s'aggravent.

Parmi les autres facteurs, citons les prix intérieurs fortement subventionnés du carburant et la décision d'interdire l'importation d'engrais chimiques, qui a dévasté le secteur agricole.

Un groupe des plus grands détenteurs d'obligations souveraines en dollars du Sri Lanka a engagé Rothschild comme conseiller financier et un autre cabinet juridique, White & Case, comme conseiller juridique.

"Je pense que le nouveau Cabinet devra vraiment montrer des solutions rapides aux problèmes vraiment urgents tels que l'électricité et l'importation de marchandises pour pacifier le peuple", a déclaré Carlos de Sousa, un stratège des marchés émergents chez Vontobel Asset Management qui détient les obligations du Sri Lanka.

"Ils essaieront, mais il n'est pas clair pour moi qu'ils y parviendront suffisamment. Nous verrons."