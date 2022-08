Le Sri Lanka demande à la Chine de reporter la visite d'un navire militaire après les protestations de l'Inde

Le Yuan Wang 5 devait arriver jeudi au port de Hambantota, construit et loué par la Chine, dans le sud du Sri Lanka, pour un réapprovisionnement de cinq jours. Il navigue actuellement dans l'est de l'océan Indien, selon Refinitiv Eikon.

Les analystes de sécurité étrangers décrivent le Yuan Wang 5 comme l'un des navires chinois de poursuite spatiale de dernière génération, utilisé pour surveiller les lancements de satellites, de fusées et de missiles balistiques intercontinentaux. Le Pentagone indique que les navires Yuan Wang sont exploités par la Force de soutien stratégique de l'Armée populaire de libération.

New Delhi craint que son rival plus grand et plus puissant, la Chine, n'utilise Hambantota comme base militaire dans l'arrière-cour de l'Inde. Le port, d'une valeur de 1,5 milliard de dollars, est situé près de la principale route maritime reliant l'Asie à l'Europe.

Le ministère des affaires étrangères du Sri Lanka a déclaré que le 12 juillet, il avait approuvé l'arrivée du navire pour ce mois-ci.

"Par la suite, à la lumière du besoin de consultations supplémentaires, le ministère a communiqué à l'ambassade de la République populaire de Chine à Colombo de reporter la visite dudit navire au port de Hambantota", a déclaré le ministère dans un communiqué.

L'Inde a déclaré à la fin du mois dernier qu'elle surveillait la visite prévue du navire, ajoutant que New Delhi protégerait sa sécurité et ses intérêts économiques. L'Inde a également déposé une protestation verbale auprès du gouvernement sri-lankais.

Interrogé sur la controverse concernant le navire, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré lors d'un point de presse régulier que les relations de la Chine avec le Sri Lanka n'étaient "pas dirigées contre des tiers".

Les relations entre l'Inde et la Chine sont tendues depuis que des affrontements armés à leur frontière himalayenne, il y a deux ans, ont tué au moins 20 soldats indiens et quatre chinois.

La Chine et l'Inde ont toutes deux tenté d'étendre leur influence au Sri Lanka, qui est confronté à la pire crise économique de son histoire indépendante, bien que l'Inde lui ait fourni plus d'aide cette année que toute autre nation.