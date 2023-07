Le Sri Lanka a invité samedi le Japon à reprendre ses investissements dans des projets tels que l'électricité, les routes et les ports, après que le ministre japonais des Affaires étrangères a achevé sa première visite de haut niveau dans ce pays en crise depuis près de quatre ans.

Le ministre sri-lankais des affaires étrangères, Ali Sabry, a déclaré que son pays était à la recherche d'investissements japonais dans des secteurs tels que l'électricité, les infrastructures, les zones d'investissement dédiées, ainsi que dans les économies verte et numérique.

"Nous sommes convaincus que la reprise économique du Sri Lanka, qui a pris un départ prometteur, et les perspectives de croissance future nous offriront de plus grandes possibilités de renforcer les relations entre le Japon et le Sri Lanka", a déclaré M. Sabry.

Le ministre japonais des affaires étrangères, Yoshimasa Hayashi, est à Colombo dans le cadre d'une tournée diplomatique dans plusieurs pays, dont l'Inde, l'Afrique du Sud, l'Ouganda et l'Éthiopie. Sa prochaine étape sera les Maldives.

Le Sri Lanka, qui se trouve le long des principales routes maritimes de l'océan Indien, est devenu un foyer d'influence entre l'Inde et le Japon, d'une part, et la Chine, d'autre part.

Le Japon est le deuxième prêteur bilatéral du Sri Lanka, après la Chine, avec environ 2,7 milliards de dollars de prêts en cours, selon les dernières données du ministère des finances. L'Inde est le troisième créancier.