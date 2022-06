Le Sri Lanka est frappé par des coupures de courant après la grève d'un syndicat clé

Environ 900 des quelque 1 100 ingénieurs du Ceylon Electricity Board (CEB), la principale compagnie d'électricité du Sri Lanka, se sont mis en grève à minuit, bloquant les opérations de huit centrales hydroélectriques qui produisent environ 1 000 MW d'électricité.

Les 22 millions de Sri Lankais souffrent déjà de la plus grave crise financière que le pays ait connue en sept décennies, avec de graves pénuries de carburant, de médicaments et d'autres produits essentiels dans un contexte d'inflation record et de dévaluation de sa monnaie.

Pour tenter d'empêcher le syndicat des ingénieurs de la CEB de faire grève, le président du Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, a publié un avis dans la gazette tard mercredi, déclarant que l'approvisionnement en électricité était un service essentiel.

La directive légale oblige les ingénieurs à se présenter au travail.

"Le président Rajapaksa a appelé le président du syndicat tard dans la nuit et a lancé un appel pour ne pas laisser tout le réseau s'effondrer. Nous nous efforçons donc de faire en sorte que les hôpitaux et les autres services essentiels soient alimentés en électricité", a déclaré à Reuters le co-secrétaire du syndicat, Eranga Kudahewa.

"Mais la grève va se poursuivre", a-t-il ajouté.

Le syndicat s'oppose aux plans du gouvernement visant à modifier la législation régissant le secteur de l'électricité du pays, qui comprennent la suppression des restrictions sur les appels d'offres concurrentiels pour les projets d'énergie renouvelable.

Mais le gouvernement, qui fait valoir les énergies renouvelables comme une solution potentielle aux problèmes d'électricité du pays, a souligné la nécessité de ces amendements pour permettre une approbation et une mise en œuvre plus rapides des projets.

Janaka Ratnayake, président de l'organisme de réglementation de l'électricité, la Public Utilities Commission of Sri Lanka, a déclaré que les régions alimentées par l'hydroélectricité avaient connu des coupures de courant, y compris certaines parties de la capitale commerciale Colombo.

"Nous nous efforçons de rétablir les services et nous discuterons avec les syndicats pour réduire les inconvénients pour le public", a déclaré Ratnayake à Reuters.

Le Sri Lanka a été paralysé par de longues coupures de courant au début de l'année après avoir été incapable d'importer le carburant nécessaire à la production d'électricité, bien que la situation se soit améliorée grâce aux pluies de mousson qui ont stimulé la production d'hydroélectricité.