Le Sri Lanka nomme un nouveau PM pour faire face à la crise croissante

Ranil Wickremesinghe, un vétéran de la politique qui a déjà été cinq fois Premier ministre de la nation insulaire, doit essayer de remédier au chaos financier et de guérir les divisions politiques alors qu'il s'apprête à former un gouvernement de coalition.

"Nous sommes confrontés à une crise, nous devons en sortir", a déclaré Wickremesinghe à Reuters alors qu'il quittait un temple de la ville principale de Colombo peu après sa prestation de serment. Interrogé sur l'existence d'une solution possible, il a répondu : "Absolument."

L'homme de 73 ans est un libéral économique qui a l'expérience des relations avec le Fonds monétaire international, qui est actuellement en pourparlers pour renflouer le Sri Lanka.

Il a également établi des relations avec les puissances régionales que sont l'Inde et la Chine, des investisseurs et des créanciers clés qui se disputent l'influence sur cette nation insulaire située le long de routes maritimes très fréquentées reliant l'Asie à l'Europe.

Le président Gotabaya Rajapaksa a félicité le nouveau premier ministre.

Mes meilleurs vœux au nouveau Premier ministre ... qui a relevé le défi de diriger notre pays dans une période très turbulente", a-t-il tweeté. "Je suis impatient de travailler avec lui pour rendre le Sri Lanka à nouveau fort."

La crise actuelle pourrait être le plus grand défi de Wickremesinghe à ce jour.

La mauvaise gestion économique, la pandémie de COVID-19 et la hausse des coûts de l'énergie suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie ont épuisé les caisses de l'État, ce qui signifie que le Sri Lanka manque de carburant et de médicaments essentiels et doit faire face à des coupures de courant quotidiennes.

Rajapaksa, dont le frère aîné Wickremesinghe a remplacé le premier ministre, a décrété des couvre-feux dans tout le pays et donné aux forces de sécurité des pouvoirs étendus pour tirer sur toute personne impliquée dans des pillages ou mettant la vie des gens en danger.

Mahinda Rajapaksa, qui a démissionné lundi, s'est caché dans une base navale.

PAS D'ARGENT

Les gens ordinaires sont de plus en plus frustrés par les perturbations de la vie normale.

"Nous avons touché le fond économiquement", a déclaré Nimal Jayantha, un conducteur d'autorickshaw faisant la queue pour de l'essence plus tôt jeudi après la levée du couvre-feu.

"Je n'ai pas le temps de faire mon travail. Le temps que je fasse la queue pour obtenir de l'essence, le couvre-feu sera imposé. Je devrai rentrer chez moi sans argent".

De nombreuses personnes se sont entassées dans les bus à Colombo plus tôt dans la journée de jeudi pour retourner dans leurs villes natales pendant un bref relâchement du couvre-feu.

Des manifestations pour la plupart pacifiques ont dégénéré en violence lundi après que des partisans de Mahinda Rajapaksa ont attaqué un camp de protestation anti-gouvernemental à Colombo.

Des jours de violentes représailles contre des personnalités du gouvernement alignées sur le puissant clan Rajapaksa ont suivi.

Les forces de sécurité ont été appelées à patrouiller dans les rues, et la police a déclaré que neuf personnes avaient été tuées et plus de 300 blessées dans les affrontements, qui se sont depuis apaisés.

Les manifestants ont peint à la bombe des graffitis sur la maison de Mahinda Rajapaksa dans une ville du sud et ont saccagé un musée dédié à son père. Ils ont juré de poursuivre les protestations jusqu'à ce que le président démissionne également.

Jeudi, un tribunal correctionnel a émis des ordonnances l'empêchant, ainsi que son fils Namal et d'autres alliés clés, de quitter le pays, selon des avocats présents à l'audience.

"Personnellement, j'apporterai ma coopération la plus complète à toute enquête en cours concernant les événements malheureux qui ont eu lieu lundi", a déclaré Namal Rajapaksa dans un tweet suivant l'ordonnance.

"Ni mon père ni moi-même n'avons l'intention de quitter (le Sri Lanka)".

La bourse de Colombo, fermée depuis deux jours, a terminé en hausse de plus de trois pour cent jeudi grâce à l'optimisme concernant un nouveau cabinet, selon les traders. Elle a fermé avant la nomination de Wickremesinghe.

Le gouverneur de la banque centrale du Sri Lanka a déclaré mercredi que l'absence de solution à la crise au cours des deux prochaines semaines entraînerait des coupures d'électricité pouvant atteindre 10 à 12 heures par jour, ainsi que sa propre démission.

Le président Rajapaksa a appelé à plusieurs reprises à la formation d'un gouvernement d'unité pour trouver une issue à la crise, mais les dirigeants de l'opposition affirment qu'ils ne serviront pas tant qu'il ne démissionnera pas.