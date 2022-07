Le Sri Lanka pourrait retomber dans le chaos si le premier ministre à six reprises était élu président.

Mais une victoire du président par intérim Ranil Wickremesinghe, l'un des deux principaux prétendants mais auquel s'opposent de nombreux Sri Lankais ordinaires, pourrait entraîner de nouvelles manifestations de personnes furieuses contre l'élite au pouvoir après des mois de pénuries paralysantes de carburant, de nourriture et de médicaments.

Le législateur du parti au pouvoir, Dullas Alahapperuma, un ancien journaliste, est plus acceptable pour les manifestants et l'opposition, mais il n'a pas d'expérience de gouvernance de haut niveau dans un pays qui n'a presque pas de dollars pour les importations et qui a désespérément besoin d'un renflouement du FMI.

Le troisième candidat, Anura Kumara Dissanayaka, le leader du parti de gauche Janatha Vimukti Peramuna, ne dispose que de trois sièges au Parlement et n'a aucune chance réaliste de l'emporter.

Wickremesinghe, qui a été six fois premier ministre, est devenu président par intérim la semaine dernière après que le président sortant, Gotabaya Rajapaksa, se soit enfui à Singapour lorsque des manifestants se sont emparés de sa résidence officielle et de son bureau, parcourant les couloirs, utilisant sa salle de sport et se baignant dans sa piscine.

Les manifestants ont également brûlé la résidence privée de Wickremesinghe et pris d'assaut son bureau, mais n'ont pas réussi à l'évincer. Wickremesinghe a déclaré cette semaine qu'au moment où il a rejoint le gouvernement actuel en tant que premier ministre en mai, l'économie s'était déjà effondrée.

Les Sri Lankais ont rendu les Rajapaksas - sept membres de la famille faisaient partie du gouvernement en avril - responsables de l'effondrement. Leurs décisions de réduire les impôts et d'interdire les engrais chimiques, qui endommagent les cultures, ont décimé l'économie criblée de dettes qui a été durement exposée par la pandémie de COVID-19.

Il n'était pas immédiatement clair quel soutien Wickremesinghe, 73 ans, considéré comme un allié du clan Rajapaksa, et Alahapperuma, 63 ans, ont dans le parlement de 225 sièges.

Wickremesinghe est soutenu par une section du parti au pouvoir qui disposait d'un total de 145 sièges lors de la dernière élection parlementaire en 2020. Alahapperuma a le soutien de l'autre section ainsi que du principal parti d'opposition qui a remporté 54 sièges la dernière fois.

Les derniers chiffres ne sont pas clairs car certains législateurs sont devenus des indépendants.

"Auparavant, Ranil Wickremesinghe était le favori, mais maintenant l'issue est beaucoup plus incertaine", a déclaré le politologue Jayadeva Uyangoda.

"L'équilibre du pouvoir au Parlement s'est éloigné de lui. L'issue dépend du degré de contrôle que les Rajapaksas ont ... sur les membres de leur parti."

En 1993, le Parlement du Sri Lanka a choisi à l'unanimité D.B. Wijetunga pour terminer le mandat du président assassiné Ranasinghe Premadasa. Cette fois, trois candidats sont en lice pour terminer le mandat de Rajapaksa, qui doit prendre fin en 2024.

"Ce sera marqué comme une nouvelle expérience dans l'histoire parlementaire de ce pays", a déclaré le chef de la communication du Parlement dans un communiqué, exposant la procédure.

Un candidat recevant plus d'un tiers des votes valides exprimés sera déclaré élu. Si aucun candidat n'atteint ce score, celui qui a obtenu le plus petit nombre de voix sera éliminé de la compétition et les préférences des législateurs seront prises en compte pour arriver finalement à un gagnant.

Quel que soit le processus, les manifestants sont clairs : ils veulent le départ de Wickremesinghe. Wickremesinghe, pour sa part, a imposé l'état d'urgence lundi, lui donnant plus de pouvoirs pour lancer une répression s'il en ressent le besoin.

"Nous protestons à nouveau contre Ranil. C'est un homme corrompu", a déclaré Duminda Nagamuwa, qui a organisé des manifestations à Colombo après la finalisation des nominations.

"Si Ranil arrive (au pouvoir), nous ne pourrons pas avoir de stabilité".