La banque centrale du Sri Lanka a réduit ses taux directeurs de 200 points de base jeudi, conformément aux attentes, alors que l'inflation continue de ralentir et que l'accent est remis sur la relance de la croissance économique après le renflouement garanti par le Fonds monétaire international.

La Banque centrale du Sri Lanka (CBSL) a réduit son taux de facilité de dépôt permanent et son taux de facilité de prêt permanent à 11 % et 12 %, respectivement, contre 13 % et 14 % précédemment.

Le pays insulaire a plongé dans la crise l'année dernière lorsque ses réserves de change se sont épuisées, que les prix des denrées alimentaires et de l'énergie sont montés en flèche et que des foules protestataires ont forcé l'éviction du président de l'époque de ce pays d'Asie du Sud.

Le président Ranil Wickremesinghe a pris les rênes en juillet et a négocié un plan de sauvetage de 2,9 milliards de dollars avec le Fonds monétaire international (FMI) en mars.