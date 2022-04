Le Sri Lanka se dote d'un nouveau ministre des finances et d'un nouveau gouverneur de la cenbank alors que les troubles s'intensifient.

Le pays criblé de dettes, dirigé par Rajapaksa et les membres de sa famille depuis 2019, a du mal à payer les importations de carburant et d'autres biens en raison de la rareté des devises étrangères, ce qui entraîne des coupures d'électricité pendant des heures et une pénurie de produits de première nécessité.

La police a utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser des centaines de manifestants qui s'étaient rassemblés devant la résidence privée du Premier ministre Mahinda Rajapaksa à Tangalle, dans le sud du Sri Lanka. Mahinda, le frère aîné du président, était absent au moment des faits à Colombo, la capitale commerciale du pays, où les manifestations pacifiques se sont poursuivies jusque dans la nuit.

"Les manifestants ont franchi deux barricades qui avaient été placées près de la résidence et la police a dû utiliser des gaz lacrymogènes pour éloigner les manifestants", a déclaré le porte-parole de la police, Nihal Thalduwa.

La foule s'est également rassemblée devant les résidences de six législateurs et le bureau du parti d'un ancien ministre d'État répartis dans tout le pays, a-t-il ajouté.

"La police continue à assurer la sécurité des maisons des parlementaires", a déclaré M. Thalduwa.

Après que de nombreux manifestants aient exigé l'éviction totale des Rajapaksas, le bureau des médias du président a déclaré dans un communiqué que quatre nouveaux ministres avaient été nommés "pour garantir que le Parlement et les autres tâches puissent être menées de manière légale jusqu'à ce qu'un Cabinet complet puisse être assermenté."

Le neveu du président a démissionné de son poste de ministre des sports dans le gouvernement dissous, tandis que le gouverneur de la Banque centrale du Sri Lanka (CBSL) a proposé de démissionner. La CBSL a reporté l'annonce de sa politique monétaire prévue pour mardi.

L'ancien responsable de la CBSL, P. Nandalal Weerasinghe, a déclaré lundi qu'il avait accepté une proposition de Rajapaksa de devenir le prochain gouverneur de la banque centrale.

"Le président m'a appelé et m'a proposé cette offre, et j'ai accepté", a déclaré Weerasinghe à Reuters.

Le bureau des médias du président a déclaré que le ministre de la Justice Ali Sabry a été nommé ministre des Finances, en remplacement de Basil Rajapaksa, le frère cadet du président, qui devait se rendre à Washington ce mois-ci pour des discussions avec le Fonds monétaire international (FMI) sur un programme de prêts.

Les ministres des affaires étrangères, de l'éducation et des autoroutes conservent leurs postes.

"Le président invite tous les partis politiques représentés au parlement à se réunir pour accepter les portefeuilles ministériels afin de trouver des solutions à cette crise nationale", a déclaré le bureau des médias.

Udaya Gammanpila, chef de l'un des 11 partis politiques composant la coalition au pouvoir, a qualifié le nouveau Cabinet de "vieux vin dans une nouvelle bouteille".

"Nous demandons un gouvernement intérimaire multipartite pour rétablir les services essentiels et organiser une élection parlementaire", a écrit Gammanpila, du parti Pivithuru Hela Urumaya, sur Twitter. "Les gens devraient décider de leurs prochains dirigeants, pas quelqu'un d'autre".

Sajith Premadasa, leader de la principale opposition du Sri Lanka, a rejeté la proposition de Rajapaksa de former un gouvernement d'unité. "C'est un gouvernement véreux et corrompu qui a mis le peuple à genoux. La demande du peuple est qu'un gouvernement comme celui-ci doit rentrer chez lui immédiatement", a-t-il déclaré dans une déclaration vidéo.

Graphique : Les protestations s'étendent à tout le Sri Lanka en raison de la crise économique :

CE GOUVERNEMENT EST TERMINÉ

Ces développements interviennent après que le président ait déclaré l'état d'urgence vendredi, à la suite de manifestations de rue dans cette nation insulaire de 22 millions d'habitants.

L'organisme de réglementation de l'électricité a déclaré que les coupures de courant quotidiennes seraient réduites à 6 heures et demie pour le reste de la semaine, contre environ sept heures actuellement, après que le ministère de l'Énergie se soit engagé à libérer 26 000 tonnes de diesel et de mazout pour de multiples centrales électriques.

Charmara Nakandala, un manifestant, a rejeté les changements de cabinet comme étant sans signification.

"Ce changement de cabinet est pour essayer de tromper le peuple", a déclaré Nakandala, un cadre en marketing, lors d'une manifestation à Colombo. "Ce gouvernement est terminé. Les Rajapaksas ne peuvent plus le sauver en jouant aux chaises musicales."

Le Sri Lanka, situé au large de la pointe sud de l'Inde, est également aux prises avec une inflation galopante après que le gouvernement a fortement dévalué sa monnaie le mois dernier avant les négociations avec le FMI.

Les dépenses du Sri Lanka ont dépassé ses revenus sous les gouvernements successifs, tandis que sa production de biens et services échangeables a été insuffisante. Ces déficits jumeaux ont été mis à nu par la pandémie de COVID-19 qui a paralysé le tourisme, son pilier économique.