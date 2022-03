Le Sri Lanka subit de longues coupures de courant et manque de devises pour importer du carburant

Le pays de 22 millions d'habitants demande l'aide des Fonds Monétaires Internationaux (FMI), ayant glissé dans sa pire crise économique depuis des décennies en raison de réductions d'impôts mal venues, de l'impact de la pandémie de COVID-19 et de la faiblesse historique des finances publiques.

Les actions sri-lankaises ont chuté de plus de 7 %, incitant la Bourse de Colombo à interrompre les transactions à deux reprises.

Les réserves de change ont chuté de 70 % au cours des deux dernières années et ne représentaient plus que la bagatelle de 2,31 milliards de dollars en février, laissant le Sri Lanka se débattre pour importer des produits essentiels, notamment de la nourriture et du carburant.

Janaka Ratnayake, président de la Commission des services publics du Sri Lanka, a déclaré que les coupures de courant prolongées étaient en partie dues à l'incapacité du gouvernement à payer 52 millions de dollars pour une cargaison de 37 000 tonnes de diesel qui attend d'être déchargée.

"Nous n'avons pas de forex à payer", a déclaré Ratnayake à Reuters. "C'est la réalité."

Les coupures d'électricité pourraient encore augmenter au cours des deux prochains jours, a-t-il ajouté.

La production d'électricité a également été affectée par les faibles niveaux d'eau dans les installations hydroélectriques pendant la saison sèche en cours, a déclaré le ministère de l'électricité du Sri Lanka.

Une partie de l'eau des réservoirs hydroélectriques est retenue pour l'irrigation en prévision de la nouvelle saison des cultures et pour l'usage domestique, a indiqué le ministère.

Pour chercher une issue à la crise, le ministre des Finances Basil Rajapaksa se rendra à Washington en avril pour des discussions avec le FMI, ont déclaré à Reuters des sources ayant connaissance des discussions en cours.

Selon une évaluation du FMI publiée vendredi, le Sri Lanka connaît une crise combinée de la balance des paiements et de la dette souveraine, et aurait besoin d'une "stratégie globale" pour rendre sa dette viable.

Si le Sri Lanka obtient un programme du FMI, il s'agirait de son 17e plan de sauvetage financier de la part du créancier mondial.

MOINS DE GENS, MOINS DE BIÈRES

Harpo Gooneratne, restaurateur à Colombo, la principale ville du Sri Lanka, a déclaré que la pénurie de diesel rendait difficile le fonctionnement de ses 10 restaurants pendant les coupures de courant, bien que certains d'entre eux aient leurs propres générateurs.

"C'est fou", a déclaré Gooneratne, qui emploie 150 personnes dans ses établissements. "C'est une situation sans précédent et le pire, c'est que nous ne savons pas combien de temps cela va durer".

La détérioration de la situation de l'électricité frappera les entreprises déjà en difficulté, en particulier les exportateurs qui ont bloqué des commandes et dont la capacité à absorber les augmentations de coûts est limitée, a déclaré Dhananath Fernando, un analyste du groupe de réflexion Advocata Institute de Colombo.

"Cela nuira davantage à la croissance du Sri Lanka et menacera les recettes en devises étrangères qui sont cruciales pour améliorer les réserves, rembourser la dette et payer les importations essentielles", a déclaré Fernando.

L'économie du Sri Lanka a connu une croissance plus lente que prévu de 1,8 % au quatrième trimestre de l'exercice 2021, portant sa croissance sur l'ensemble de l'année à 3,7 %, selon des données gouvernementales publiées mardi.

Dans ses restaurants de Colombo, Gooneratne a déclaré que la clientèle avait diminué d'environ 30 %.

"Même lorsque les gens sortent, ils sont prudents quant à leurs dépenses", a-t-il déclaré. "La personne qui prenait auparavant deux bières n'en prendra plus qu'une".