Le Sud-Africain Julius Malema, qui a quitté le Congrès national africain (ANC) au pouvoir pour créer un parti de gauche radicale, pourrait devenir un faiseur de roi, voire un vice-président, si l'ANC perd sa majorité lors des élections de mercredi, comme le suggèrent les sondages.

La perspective que l'ANC coopte Malema et ses Combattants pour la liberté économique (EFF) pour rester au pouvoir effraie les investisseurs et la classe moyenne supérieure blanche contre laquelle il s'insurge.

Les promesses de l'EFF de nationaliser les mines d'or et de platine du pays et de saisir les terres des fermiers blancs font partie des propositions dont ils craignent qu'elles ne menacent non seulement leurs privilèges, mais aussi l'économie la plus industrialisée d'Afrique.

La promesse de M. Malema de corriger les disparités raciales et économiques persistantes trouve un écho auprès de ses électeurs, qui comprennent des dizaines de milliers de jeunes Noirs urbains sans emploi et privés de leurs droits, des étudiants de la classe moyenne qui peinent à payer leurs frais de scolarité ou des diplômés incapables de trouver un emploi décent dans une économie stagnante.

L'ANC a libéré les Sud-Africains noirs de la domination de la minorité blanche, mais la prospérité généralisée qu'il avait promise il y a trente ans ne s'est pas encore concrétisée. Entre-temps, les plus riches - Noirs et Blancs - ont vu leur part de richesse augmenter.

Un tiers des Sud-Africains, dont de nombreux électeurs noirs diplômés, sont sans emploi.

"L'EFF souligne avec justesse que nous n'avons pas résolu la question raciale dans ce pays", a déclaré Steven Friedman, directeur du Centre sud-africain pour l'étude de la démocratie.

Il a toutefois ajouté que M. Malema n'avait pas réussi à élargir l'attrait du parti aux personnes en situation d'extrême pauvreté dans les zones rurales.

L'EFF, qui rappelle les mouvements socialistes du passé avec ses chemises rouges et ses bérets, a obtenu plus de 10 % des voix lors des scrutins nationaux de 2019 et des scrutins locaux de 2021.

Toutefois, la richesse et le mode de vie de M. Malema ont suscité des critiques de la part de ses rivaux politiques qui se moquent de son penchant pour les voitures tape-à-l'œil, les montres en or, le champagne et les manoirs de luxe dans les banlieues verdoyantes. Il a vendu l'une de ces demeures, dotée d'un cinéma et d'un salon de cigares, pour payer un million de dollars d'arriérés d'impôts.

Il a également fait l'objet d'allégations de corruption, qu'il nie. En 2015, un tribunal a rejeté les accusations de blanchiment d'argent portées contre lui dans le cadre de marchés publics.

SEMER LA DIVISION

Lors d'un rassemblement organisé fin 2020 à Senekal, dans la province largement agraire de l'État libre, des dizaines de partisans noirs de M. Malema, vêtus de chemises rouges, ont affronté un petit groupe de suprémacistes blancs, dont certains portaient des uniformes de l'armée de l'époque de l'apartheid.

La tension était palpable jusqu'à ce qu'un agent de sécurité de l'EFF interpelle l'un des contre-manifestants blancs d'un geste amical. Après avoir discuté, chacun s'est placé de son côté et a fait des signes de la main pour calmer les esprits, ce qui a permis de désamorcer le conflit.

C'est un exemple typique de la capacité de Malema à faire monter la pression sur les tensions raciales et sociales qui couvent dans le pays, sans qu'elles ne dégénèrent.

Fils d'une employée de maison d'une famille indienne du Limpopo, au nord de Johannesburg, M. Malema a été politiquement actif dès son plus jeune âge et a gravi les échelons jusqu'à devenir président de la Ligue de la jeunesse de l'ANC en 2008.

Il a fondé son parti dissident après que l'ANC au pouvoir l'a suspendu de son poste de chef de la jeunesse en 2011 pour avoir "semé la division".

Alors que ses partisans l'appellent affectueusement "Juju" - diminutif de Julius - les détracteurs de M. Malema préfèrent des noms tels que "brûlot", "militant", "clown" ou "populiste".

Pourtant, dans un pays où le principal sujet populiste est l'hostilité envers les migrants d'autres pays africains, son parti est le seul à chercher à abroger les politiques qui entravent la libre circulation des Africains.

"L'EFF nage à contre-courant en ce qui concerne l'immigration", a déclaré Chris Ogunmodede, analyste et rédacteur en chef de World Politics Review. "Il est probable qu'il perde de nombreux votes qu'il aurait pu obtenir autrement.

Bien que Malema ait brièvement flirté avec la xénophobie en janvier 2022, lorsqu'il a annoncé des visites dans des restaurants pour vérifier qu'ils n'employaient pas trop d'étrangers, il n'a jamais réitéré l'opération.