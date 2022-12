Le Sud-Africain Ramaphosa : de militant à homme d'affaires à président blessé

Il a accédé au poste suprême en 2018, jurant d'éradiquer la corruption et de réparer l'économie. Mais alors qu'il était sur le point de commencer à se battre pour son second mandat, il a fait face à des appels à démissionner après qu'un comité consultatif a trouvé des preuves préliminaires qu'il pourrait avoir commis des fautes.

Il a nié tout acte répréhensible et n'a été accusé d'aucun crime.

Ramaphosa était le principal négociateur du Congrès national africain (ANC) lors des pourparlers qui ont conduit à une fin pacifique de l'apartheid en 1994, ce qui a permis à Nelson Mandela de devenir le premier président noir d'Afrique du Sud.

Malgré ses dons évidents, Ramaphosa a déclaré qu'il abandonnait la politique en 1996 pour se lancer dans les affaires, alors que le Congrès national africain nouvellement élu de Mandela cherchait à diluer la domination de la minorité blanche dans les salles de conseil de la nouvelle Afrique du Sud.

Certains disent qu'il a été poussé par le protégé de Mandela et son successeur éventuel, l'ancien président Thabo Mbeki. Ramaphosa s'est retiré de la politique sous Mbeki et a créé un véhicule d'investissement appelé Shanduka - qui signifie "changement" dans la langue Venda.

Shanduka Holdings, qui n'est pas cotée en bourse, est devenue l'un des plus grands groupes à capitaux noirs du pays, détenant des participations de 10 % dans la plus grande banque d'Afrique du Sud, la Standard Bank, et dans l'assureur Liberty.

Les talents de négociateur de Ramaphosa lors des pourparlers constitutionnels au début des années 1990 lui ont valu le respect réticent du dernier président blanc d'Afrique du Sud, F.W. de Klerk, qui a déclaré que "la langue d'argent et les phrases mielleuses de Ramaphosa berçaient les victimes potentielles tandis que ses arguments se resserraient inexorablement autour d'elles".

Né à Johannesburg le 17 novembre 1952, fils d'un policier à la retraite, Ramaphosa était une épine dans le pied des patrons blancs des mines dans les années 1980, et a dirigé le National Union of Mineworkers dans l'une des plus grandes grèves de l'histoire du pays après l'impasse des négociations salariales.

Il a quitté le NUM en 1991 lorsqu'il a évincé le vétéran de l'ANC Alfred Nzo du poste de secrétaire général et a mené le parti à des négociations constitutionnelles qui ont abouti au vote historique sans distinction de race de 1994.

Ramaphosa a été l'un des principaux bénéficiaires de la politique d'émancipation économique des Noirs de l'ANC, qui visait à réduire les inégalités, mais qui, selon les critiques, a permis à de hauts responsables de l'ANC bien connectés d'acquérir des biens à des prix dérisoires.

Ramaphosa a évincé l'ancien président Jacob Zuma en 2017 dans l'espoir que le nouveau leader pourrait débarrasser le parti au pouvoir de la corruption et revitaliser l'économie. Zuma fait face à plusieurs enquêtes de corruption, mais nie tout acte répréhensible.

Depuis lors, Ramaphosa semble tergiverser sur des réformes cruciales et est parfois paralysé par la nécessité d'établir un consensus au sein de l'ANC - bien loin de l'esprit de décision dont il a fait preuve en tant que dirigeant syndical dans les années 1980.

Les réformes sur la sécurité énergétique, l'emploi et la transition vers l'énergie verte ont achoppé sur les divisions internes du parti, et plusieurs comités qu'il a créés n'ont fait que faire traîner ces désaccords.

Ses promesses en octobre de s'attaquer à la corruption avec des règles de passation de marchés plus strictes et une meilleure surveillance des entreprises publiques, après qu'une enquête ait mis en évidence des pots-de-vin de haut niveau sous Zuma, ont été accueillies avec scepticisme car il n'a pas puni les personnes citées dans l'enquête.