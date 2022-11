Le Sud-Coréen Yoon cherche à stimuler les exportations d'armes et à développer la technologie de défense

Pour la première fois depuis sa prise de fonction en mai, M. Yoon a organisé une réunion sur la promotion des exportations de défense, destinée à explorer les moyens de faire passer l'industrie de l'approvisionnement national à l'exportation.

"L'industrie de la défense est un nouveau moteur de croissance future et le pivot de l'industrie de haute technologie", a déclaré Yoon lors de la réunion qui s'est tenue à Korea Aerospace Industries Ltd, l'unique développeur d'avions de guerre de Corée du Sud, situé dans la ville de Sacheon, au sud-est du pays.

"Avec l'intensification de la concurrence pour la suprématie technologique, nous devons décrocher la compétitivité technologique pour développer des systèmes d'armes qui changent la donne pour les guerres futures."

À cette fin, il a appelé à améliorer les conditions de recherche et d'investissement des entrepreneurs de la défense, et à construire un écosystème capable de se développer de manière autonome en favorisant une structure industrielle plus orientée vers l'exportation.

La réunion s'est déroulée quatre mois après que la Corée du Sud a conclu avec la Pologne le plus gros contrat d'armement de son histoire, estimé à 20 000 milliards de wons (15 milliards de dollars), comprenant l'exportation de chars et d'obusiers.

En août, M. Yoon a dévoilé l'objectif de faire de l'industrie de la défense du pays la quatrième du monde, après les États-Unis, la Russie et la France.

Un nombre croissant de pays, dont l'Australie et la Norvège, cherchent à intensifier la coopération en matière de défense, ce qui permettrait de renforcer la capacité de la Corée du Sud à contrer les menaces de la Corée du Nord tout en contribuant à la paix et à la stabilité de la communauté internationale, a déclaré Yoon.

"Certains disent qu'il pourrait y avoir un vide dans notre force militaire en raison des exportations de défense dans le cadre de leur offensive politique, mais le gouvernement maintiendra un état de préparation militaire complet tout en soutenant activement ces exportations", a déclaré Yoon.

(1 $ = 1 326,5100 wons)