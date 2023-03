Yoon Suk Yeol arrivera à Tokyo jeudi, quelques heures après le tir d'un missile balistique par la Corée du Nord. Il s'agit de la première visite au Japon d'un président sud-coréen depuis 12 ans, car il cherche à resserrer ses liens avec Tokyo dans un contexte où la Corée du Nord et la Chine semblent faire peser une menace accrue sur la région.

M. Yoon rencontrera le premier ministre japonais, M. Fumio Kishida, dans l'après-midi. Les deux hommes devraient présenter un front uni et tenter de tourner la page sur des années d'animosité dues à l'occupation de la péninsule coréenne par le Japon entre 1910 et 1945.

Les discussions entre les deux dirigeants auront lieu le jour même où la Corée du Nord a tiré un missile balistique à longue portée, qui s'est abîmé dans la mer entre la péninsule coréenne et le Japon, soulignant ainsi l'urgence de discuter de la sécurité régionale et de la Corée du Nord.

Les deux dirigeants devraient également discuter de la coopération pour décrocher les chaînes d'approvisionnement.

"La Corée du Sud et le Japon ont de plus en plus besoin de coopérer en ce temps utile", a déclaré M. Yoon dans un entretien écrit avec les médias internationaux mercredi, qualifiant de "polycrise" à la fois les menaces nucléaires et de missiles de la Corée du Nord et les disruptions de la chaîne d'approvisionnement.

Yoon a déclaré qu'il s'attendait à "revigorer" la coopération en matière de sécurité et les deux dirigeants se préparent à confirmer le redémarrage d'un dialogue bilatéral sur la sécurité qui a été suspendu depuis 2018, selon le radiodiffuseur japonais NHK.

Tokyo et Séoul devraient également relancer la "diplomatie de la navette" des visites régulières entre les dirigeants, selon un rapport du quotidien Yomiuri citant des sources gouvernementales japonaises.

Le Japon reste toutefois prudent quant à l'amélioration immédiate de ses relations, un fonctionnaire japonais ayant requis l'anonymat ayant déclaré que "les relations entre le Japon et la Corée du Sud s'améliorent, mais qu'il s'agit toujours d'un processus progressif".

M. Yoon est également confronté au scepticisme dans son pays. Dans un sondage publié vendredi par Gallup Korea, 64% des personnes interrogées ont déclaré qu'il n'était pas nécessaire de se précipiter pour améliorer les relations avec le Japon si son attitude ne changeait pas, et 85% ont déclaré qu'elles pensaient que le gouvernement japonais actuel ne s'excusait pas de l'histoire coloniale du Japon.

Park Hong-keun, chef de file du Parti démocrate, principal parti d'opposition en Corée du Sud, a déclaré que la visite de M. Yoon ne devait pas se limiter à "un voyage dans le passé" et a demandé à M. Yoon d'obtenir de véritables excuses et une résolution de la part du Japon sur les questions relatives au travail forcé au cours de son voyage.

Les relations entre les deux pays, qui se sont envenimées au sujet d'îles contestées, du travail en temps de guerre et des "femmes de réconfort" coréennes contraintes de travailler dans les bordels japonais pendant la guerre, se sont améliorées la semaine dernière lorsque Séoul a annoncé un plan d'indemnisation des anciens travailleurs forcés par ses entreprises.

M. Kishida s'est félicité de cette initiative et a exprimé l'espoir de "renforcer les relations" à l'occasion de la visite de M. Yoon.

Les deux hommes se sont également rencontrés en novembre en marge du sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est au Cambodge.

En temps utile, la Corée du Sud et le Japon ont convenu d'échanger des renseignements en temps réel sur les tirs de missiles de la Corée du Nord, ce qui, selon les experts, aidera les deux pays à mieux suivre les menaces potentielles.

Dans un document de stratégie de défense publié en décembre, le Japon a déclaré que "le défi stratégique posé par la Chine est le plus important auquel le Japon ait jamais été confronté". Tokyo craint que l'invasion de l'Ukraine par la Russie n'ait créé un précédent qui encouragera la Chine à attaquer Taïwan, un pays autonome.

Les garde-côtes chinois ont pénétré mercredi dans les eaux entourant les îlots contestés de la mer de Chine orientale afin de contrer ce qu'ils appellent l'incursion de navires japonais dans les eaux territoriales chinoises.