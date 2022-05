Le Sud-Coréen Yoon déclare que la Corée du Nord représente une menace mais que la porte est ouverte aux pourparlers.

Yoon a fait ces remarques dans son discours d'investiture après avoir prêté serment lors d'une cérémonie devant le parlement à Séoul. Il a remporté une élection serrée en mars en tant que porte-drapeau du principal parti conservateur, le People Power Party, moins d'un an après être entré en politique après une carrière de 26 ans en tant que procureur.

Yoon, 61 ans, sera confronté à deux problèmes majeurs lors de son entrée en fonction : une Corée du Nord belliqueuse qui teste de nouvelles armes et une inflation qui menace de saper une reprise économique après deux années de morosité COVID-19.

Il a signalé une ligne plus dure sur la Corée du Nord, avertissant d'une frappe préventive s'il y a un signe de son attaque imminente, mais son discours a été vu comme mettant davantage l'accent sur sa volonté de rouvrir les négociations de dénucléarisation bloquées avec Pyongyang.

"Bien que les programmes d'armement nucléaire de la Corée du Nord constituent une menace non seulement pour notre sécurité et celle de l'Asie du Nord-Est, la porte du dialogue restera ouverte afin que nous puissions résoudre pacifiquement cette menace", a déclaré M. Yoon.

"Si la Corée du Nord s'engage véritablement dans un processus de dénucléarisation complète, nous sommes prêts à travailler avec la communauté internationale pour présenter un plan audacieux qui renforcera considérablement l'économie de la Corée du Nord et améliorera la qualité de vie de son peuple", a-t-il ajouté.

Yoon a remporté l'élection sur une plate-forme de lutte contre la corruption et de création d'un terrain de jeu économique plus équitable, dans un contexte de frustration croissante de la population à l'égard des inégalités et des prix de l'immobilier, ainsi que d'une rivalité latente entre les sexes et les générations.