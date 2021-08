Le Sud des Etats-Unis se prépare à l'arrivée de l'ouragan Ida

28 août (Reuters) - Le sud des Etats-Unis se préparait samedi à l'arrivée de l'ouragan Ida, dont les météorologistes s'attendent à ce qu'il gagne en puissance en traversant le golfe du Mexique après avoir touché Cuba vendredi.

Des évacuations massives ont été ordonnées à La Nouvelle-Orléans, en Louisiane, où les stigmates de l'ouragan Katrina en 2005 sont encore visibles et où l'état d'urgence a été décrété.

Selon le Centre national des ouragans, Ida devrait être un ouragan de catégorie 4 sur l'échelle de Saffir-Simpson, qui en compte 5, et générer des rafales de vent atteignant 225 km/h lorsqu'il touchera terre dimanche en fin de journée.

Une grande partie de la côte de Louisiane risque d'être inondée sous plusieurs mètres d'eau, en particulier autour de l'embouchure du fleuve Mississipi, ont prévenu les autorités. Les Etats du Mississippi et de l'Alabama ont aussi été placés en état d'alerte.

Les plateformes pétrolières du Golfe du Mexique ont été évacuées, entraînant une réduction de la production de brut de 60% et de gaz naturel de 50%, ont fait savoir les autorités fédérales.

Quatrième ouragan de la saison dans l'Atlantique Nord, Ida a provoqué des inondations et fait chuter des arbres à Cuba et en Jamaïque, mais il était beaucoup moins puissant qu'au moment où il devrait atteindre la côte des Etats-Unis. (Maria Caspani et Steve Gorman, version française Tangi Salaün)