Le principal indice boursier canadien a enregistré mardi sa plus forte baisse depuis la mi-août, la perspective d'une augmentation des coûts d'emprunt pour lutter contre l'inflation rendant moins attrayants les grands paris, en particulier pendant une période de faiblesse saisonnière pour le marché.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en baisse de 273,94 points, soit 1,3 %, à 20 218,89, sa plus forte baisse depuis le 15 août.

"Nous ne faisons pas de grands mouvements en ce moment parce que nous voyons beaucoup de courants contraires", a déclaré Joseph Abramson, co-responsable des investissements chez Northland Wealth Management.

"La saisonnalité est difficile, la hausse des taux d'intérêt entraîne une compression des valorisations, mais il est trop tôt pour commencer à parler d'une ré-accélération de la croissance."

Le taux d'inflation annuel du Canada a bondi à 4,0 % en août, contre 3,3 % en juillet, en raison de la hausse des prix de l'essence, signe que la Banque du Canada pourrait être contrainte d'augmenter une nouvelle fois ses taux d'intérêt après dix hausses depuis mars de l'année dernière.

Les principaux indices de Wall Street ont également chuté alors que les rendements des bons du Trésor se sont raffermis avant la décision politique de la Réserve fédérale américaine mercredi.

Les dix principaux secteurs du TSX ont tous terminé en baisse, y compris une baisse de 2,1 % pour le secteur de la technologie, sa deuxième journée consécutive de fortes baisses.

Le secteur financier, fortement pondéré, a reculé de 0,8 % et le groupe des matériaux, qui comprend les sociétés d'extraction de métaux précieux et de base et les sociétés d'engrais, a baissé de 1,9 %.

Les actions d'Equinox Gold Corp ont chuté de près de 20 % après que la société minière a lancé une offre de billets de premier rang convertibles.

Le secteur de l'énergie a perdu 1,1 %, les contrats à terme sur le pétrole américain ayant baissé de 0,3 % à 91,20 dollars le baril, ce qui lui a fait perdre une petite partie de ses gains récents. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et de Siddarth S à Bengaluru ; rédaction de Tasim Zahid et Marguerita Choy)