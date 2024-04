Le principal indice boursier canadien a enregistré sa plus forte baisse en près de deux mois mercredi, la Banque du Canada ayant laissé son taux directeur inchangé et l'annonce d'une inflation plus forte que prévu aux États-Unis ayant incité les investisseurs à réduire leurs attentes en matière de réduction des taux d'intérêt.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en baisse de 162,65 points, soit 0,7 %, à 22 199,13, sa plus forte baisse depuis le 13 février.

"Les marchés sont nerveux car il n'y aura pas autant de réductions de taux d'intérêt cette année qu'on le pensait, a déclaré Greg Taylor, directeur des investissements chez Purpose Investments.

Les actions américaines ont chuté et les rendements obligataires ont bondi après que les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en mars, jetant un froid sur les espoirs de la Réserve fédérale d'entrer bientôt dans sa phase d'assouplissement de la politique monétaire.

La Banque du Canada a maintenu son taux d'intérêt directeur inchangé à 5 %, son plus haut niveau depuis près de 23 ans, mais a déclaré qu'une réduction en juin était possible si la tendance récente au ralentissement de l'inflation se poursuivait.

La banque centrale canadienne fait un pas de plus vers la réduction des taux, mais a besoin de voir plus de preuves que la baisse de l'inflation sera durable, a déclaré Andrew Kelvin, stratège en chef pour le Canada chez TD Securities.

Les valeurs financières, le secteur le plus pondéré du marché de Toronto, ont baissé de 1,6 % et les valeurs technologiques ont baissé de 1,7 %.

Neuf des dix principaux secteurs du TSX ont perdu du terrain. L'exception est l'énergie, qui a enregistré un gain de 1,8 %, le prix du pétrole s'étant établi à 86,21 $ le baril, soit une hausse de 1,2 %. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et de Purvi Agarwal à Bengaluru ; rédaction de Ravi Prakash Kumar et Richard Chang)