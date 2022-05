Le TSX affiche son plus gros gain en 15 mois, les actions technologiques étant dopées par les achats à la baisse.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 400,76 points, ou 2 %, à 20 099,81, son plus important gain depuis février 2021.

Un rallye mondial des valeurs technologiques a contribué à faire grimper le marché, a déclaré Jules Boudreau, économiste chez Placements Mackenzie.

"Les actions de croissance en général dans le monde entier se situent à des niveaux où l'on pourrait s'attendre à des achats de creux", a déclaré M. Boudreau.

Wall Bourse s'est également reprise, mettant fin à une semaine de folles girations du marché marquées par des signes d'un pic de l'inflation et des inquiétudes quant à la possibilité que la Réserve fédérale resserre sa politique de manière trop agressive.

Le secteur technologique du marché de Toronto a augmenté de 6 %. Il a été aidé par un bond de 31,3 % des actions de Lightspeed Commerce Inc et un gain de 12,4 % pour le géant du commerce électronique Shopify Inc.

Le secteur de l'énergie a terminé en hausse de 3,9 %, les prix du pétrole ayant grimpé. Les contrats à terme sur le pétrole brut américain se sont établis en hausse de 4,1 % à 110,49 $ le baril, sur la crainte d'un resserrement de l'offre si l'Union européenne interdit le pétrole russe.

Le bureau de la concurrence du Canada a déclaré que sa décision d'entamer une procédure judiciaire pour bloquer l'offre de Rogers Communications sur Shaw Communications ne signifie pas qu'un règlement ne peut être trouvé. Les actions de Shaw ont augmenté de 2,7 %.

Malgré tout, le TSX a reculé de 2,6 % pour la semaine, sa septième semaine consécutive de pertes. Mercredi, l'indice a confirmé une correction en clôturant plus de 10 % sous son niveau de clôture record du 29 mars, tandis qu'il a chuté jeudi à son plus bas niveau depuis mai 2021.

"Le TSX s'était bien mieux accroché que les autres marchés mondiaux", a déclaré Gregory Taylor, gestionnaire de portefeuille chez Purpose Investments. "Ce que nous avons vu, c'est que les gens ont finalement commencé à vendre leurs gagnants pour financer des problèmes dans d'autres parties de leurs portefeuilles."