Le TSX affiche son plus gros gain hebdomadaire depuis février, alors que les ventes diminuent

Le principal indice boursier canadien a atteint vendredi son niveau le plus élevé depuis plus de trois semaines et a enregistré sa deuxième progression hebdomadaire consécutive, les signes d'une inflation galopante ayant renforcé l'espoir d'un relâchement de la pression récente sur les marchés boursiers mondiaux.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 216,40 points, soit 1,1 %, à 20 748,58, son plus haut niveau de clôture depuis le 4 mai.

Il s'agit de la sixième journée consécutive de gains pour l'indice. Pour la semaine, il a grimpé de 2,7 %, sa plus forte progression depuis février.

"Il est clair pour moi que le marché a touché le fond la semaine dernière", a déclaré Barry Schwartz, gestionnaire de portefeuille chez Baskin Financial Services.

"Les gros titres peuvent encore être minables pendant les mois à venir - ils peuvent même empirer - mais nous avons définitivement eu un creux à court terme."

Wall Bourse s'est également redressée alors que les données américaines montraient des signes de pic d'inflation et de résilience des consommateurs, envoyant les investisseurs vers un long week-end férié aux États-Unis avec un optimisme croissant quant au fait que le resserrement de la politique de la Réserve fédérale peut éviter de faire basculer l'économie dans la récession.

"On a le sentiment qu'il y aura une récession dans certains types d'entreprises, mais ce n'est pas généralisé", a déclaré M. Schwartz.

Le groupe technologique du marché de Toronto a grimpé de 2,4 %, tandis que les valeurs financières, très pondérées, ont terminé en hausse de 1,3 %, la Banque Nationale du Canada ayant clôturé un trimestre généralement solide pour les créanciers canadiens en annonçant un bénéfice pour le deuxième trimestre supérieur aux estimations.

Le secteur de l'énergie a progressé de 1,7 %, le pétrole ayant gagné 0,9 % à 115,14 $ le baril en raison des signes d'un marché serré.

Les fortes baisses des actions de certains producteurs de cannabis ont pesé sur le secteur de la santé.

Aurora Cannabis a chuté de 38,3 % après avoir augmenté son financement par prise ferme annoncé précédemment, et Canopy Growth Corp a perdu 14,6 % après avoir annoncé une perte de base ajustée plus importante pour le quatrième trimestre. (Reportage de Fergal Smith ; reportages supplémentaires d'Amal S à Bengaluru ; édition d'Alistair Bell)