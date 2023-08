Le principal indice boursier du Canada a chuté lundi à son plus bas niveau depuis près de deux mois, la chute des prix du pétrole exerçant une pression sur les actions du secteur de l'énergie et la hausse des rendements obligataires pesant sur les actions donnant droit à des dividendes.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en baisse de 33,52 points, soit 0,2 %, à 19 784,87, son plus bas niveau de clôture depuis le 27 juin.

"Les taux d'intérêt continuent de grimper, ce qui est négatif pour le TSX, qui est rempli de sociétés qui versent des dividendes", a déclaré Barry Schwartz, gestionnaire de portefeuille chez Baskin Financial Services. "Plus les taux augmentent, moins les sociétés qui versent des dividendes sont attrayantes.

Le rendement des obligations canadiennes à cinq ans a augmenté de 5,4 points de base pour atteindre 4,143 %, se négociant près de son plus haut niveau depuis novembre 2007, les investisseurs pariant que la Banque du Canada et certaines autres grandes banques centrales laisseront les taux d'intérêt à des niveaux élevés plus longtemps qu'on ne le pensait.

Les actions à dividendes élevés dominent les secteurs de l'immobilier, des services publics et de la finance.

L'immobilier a baissé de 1,5 % et les services publics de 0,9 %. Le secteur financier, qui représente 29 % de la pondération du TSX, a perdu 0,5 %.

Le secteur de l'énergie a également été un frein, avec une baisse de 0,6 %, alors que le pétrole s'est établi à 80,72 $ le baril, en baisse de 0,7 %.

En revanche, le groupe des matériaux, qui comprend les mineurs de métaux précieux et de base et les sociétés d'engrais, a augmenté de 1 % en raison de la hausse des prix de l'or et du cuivre.

La technologie a également été un point positif, avec une hausse de 1,3 %.

Les actions de Restaurant Brands International ont gagné 0,9 % après que J.P.Morgan a commencé à couvrir le titre avec une note de "surpondération". (Reportage de Fergal Smith à Toronto et de Shubham Batra et Shashwat Chauhan à Bengaluru ; rédaction de Shilpi Majumdar et Deepa Babington)