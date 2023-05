Le principal indice boursier canadien a chuté mardi à son plus bas niveau de clôture en près de huit semaines, avec notamment des pertes pour les valeurs technologiques et industrielles, alors que les investisseurs s'inquiètent des négociations sur le plafond de la dette américaine et attendent les résultats des principales banques du pays.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en baisse de 205,05 points, soit 1 %, à 20 146,01, son plus bas niveau de clôture depuis le 31 mars.

Wall street a également perdu du terrain en raison de l'impasse des négociations sur le plafond de la dette américaine, qui a rendu les investisseurs nerveux face à la perspective d'un défaut de paiement sans précédent de la part du gouvernement.

Les grandes banques canadiennes devraient faire état d'une augmentation des provisions pour créances douteuses et mettre en évidence les risques liés aux prêts immobiliers commerciaux lors de la publication de leurs résultats, à partir de mercredi.

"Les investisseurs pourraient s'intéresser aux résultats pour avoir une idée de l'état de l'économie canadienne et de l'impact des augmentations des taux d'intérêt canadiens au cours de l'année dernière sur le système financier canadien", a déclaré Colin Cieszynski, stratège en chef du marché chez SIA Wealth Management, dans une note.

"Les commentaires sur l'impact éventuel de la récente crise des banques régionales américaines sur leurs activités internationales pourraient être examinés de près."

Les valeurs financières représentent près de 30 % de la pondération du marché de Toronto. Le secteur a terminé en baisse de 0,2 %, tandis que la technologie a chuté de près de 3 % en raison de la hausse des rendements obligataires.

Le secteur industriel a perdu 2,4 % et le groupe des matériaux, qui comprend les sociétés d'extraction de métaux précieux et de base et les sociétés d'engrais, a reculé de 2 %.

Un gain de 1,3 % pour le secteur de l'énergie a contribué à limiter le déclin du TSX. Les contrats à terme sur le pétrole ont progressé de 1,2 % à 72,91 $, les négociants ayant pris en compte la perspective d'une nouvelle réduction de la production de l'OPEP. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et de Johann M Cherian et Vansh Agarwal à Bengaluru ; rédaction de Marguerita Choy)