Le principal indice boursier canadien a atteint jeudi son plus haut niveau depuis près de huit semaines, grâce à la hausse des valeurs technologiques et financières, les investisseurs étant de plus en plus optimistes sur le fait que les banques centrales approchent de la fin de leurs campagnes de relèvement des taux d'intérêt.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 206,87 points, soit 1 %, à 20 277,64, son niveau de clôture le plus élevé depuis le 19 mai.

Les actions américaines ont également augmenté alors que les données ont montré un ralentissement de l'inflation des producteurs américains, soutenant l'idée que la Réserve fédérale cessera d'augmenter ses taux après une augmentation prévue de 25 points de base plus tard ce mois-ci.

La Banque du Canada a également resserré sa politique monétaire. Mercredi, elle a porté son taux de référence à 5 %, son plus haut niveau depuis 22 ans.

"Même si la Banque du Canada ne s'est pas montrée très optimiste hier dans son relèvement des taux, je pense que le consensus général est que nous sommes très proches de la fin", a déclaré Philip Petursson, stratège en chef chez IG Wealth Management.

"La valorisation du TSX est très attrayante. Même si nous sommes confrontés à des vents contraires sur le plan économique, il est difficile de comprendre comment les actions n'ont pas déjà intégré ce facteur dans leur prix", a ajouté M. Petursson.

Les dockers des ports de la côte pacifique du Canada et leurs employeurs ont accepté un accord salarial provisoire, ce qui a mis fin à une grève de 13 jours qui avait perturbé le marché du travail. Cela a mis fin à une grève de 13 jours qui a perturbé le commerce dans les ports les plus fréquentés du pays et risqué d'aggraver l'inflation.

Le secteur technologique du marché de Toronto était en hausse de 3,1 %, les actions de la société de commerce électronique Shopify Inc. ayant bondi de 6,1 %.

Le secteur financier, fortement pondéré, a ajouté 1,2 %, tandis que le secteur de l'énergie a augmenté de 0,6 %, le pétrole s'étant établi à 76,89 $ le baril, soit une hausse de 1,5 %.