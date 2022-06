Le TSX atteint son plus haut niveau en quatre semaines, grâce aux matériaux et à la technologie

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 318,09 points, ou 1,5 %, à 21 031,81, son plus haut niveau de clôture depuis le 4 mai.

La Bourse de Toronto a également terminé en forte hausse, menée par certains titres de croissance mégacap, au cours d'une séance agitée avant la publication d'un rapport clé sur l'emploi vendredi qui pourrait proposer des indices sur le rythme des hausses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

Certains indicateurs techniques et les gains de certaines classes d'actifs plus risqués signalent que "le marché fait une mesure raisonnable d'actualisation de toutes les mauvaises nouvelles qui existent et se tourne vers l'avenir", a déclaré Robert McWhirter, président et gestionnaire de portefeuille chez Selective Asset Management Inc.

Les investisseurs sont aux prises avec une poussée de l'inflation et un possible ralentissement économique, bien que le marché de Toronto ait surpassé de nombreux autres indices de référence importants cette année en raison de sa forte pondération en actions liées aux matières premières.

Le groupe des matériaux, qui comprend les mineurs de métaux précieux et de base et les entreprises d'engrais, a gagné 3,6 % grâce à la hausse des prix de l'or et du cuivre, tandis que les industriels ont terminé en hausse de 2,6 %.

Les actions du géant du commerce électronique Shopify Inc ont grimpé de 9,6 %, contribuant à faire progresser le secteur technologique de 3,4 %.

L'énergie a cédé quelques gains récents, terminant en baisse de 0,3 %, l'OPEP+ ayant convenu d'augmenter la production de brut pour compenser la baisse de la production russe.

Le pétrole a terminé en hausse de 1,4 % à 116,87 $ le baril.