Le principal indice boursier du Canada est tombé mardi à son niveau le plus bas depuis près de deux mois, la récente hausse des coûts d'emprunt à long terme ayant affaibli les perspectives de bénéfices des entreprises.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en baisse de 93,66 points, soit 0,5 %, à 19 691,21, son plus bas niveau de clôture depuis le 26 juin.

L'indice de référence américain, le S&P 500, a également baissé en raison des inquiétudes persistantes quant à la nécessité pour la Réserve fédérale de maintenir les taux d'intérêt à un niveau plus élevé pendant plus longtemps et de la baisse des actions des banques.

"Ces rendements (plus élevés) frappent vraiment fort, en particulier pour les banques", a déclaré Allan Small, conseiller principal en investissement du Allan Small Financial Group auprès de iA Private Wealth.

"Leurs liquidités s'assèchent, le crédit se tarit, elles ne prêtent plus autant, elles doivent débourser plus d'argent pour garder l'argent, sinon l'argent s'en va vers les obligations d'État.

Le rendement des obligations canadiennes à 5 ans a augmenté de 3,6 points de base pour atteindre environ 4,19 %, son niveau le plus élevé depuis novembre 2007.

Selon un sondage Reuters, le TSX devrait augmenter moins que prévu au cours des prochains mois et pourrait subir une correction alors que les investisseurs sont confrontés à un ralentissement en Chine et à des coûts d'emprunt plus élevés.

Les valeurs financières, qui représentent 29 % de la pondération du marché de Toronto, ont baissé de 1,2 % avant la publication, cette semaine, des résultats trimestriels des grandes banques canadiennes.

Ces résultats devraient mettre en évidence les difficultés rencontrées par les prêteurs pour mettre de côté davantage de fonds pour les créances douteuses dans une économie difficile, ce qui entraînera un ralentissement des transactions et obligera les emprunteurs à repenser leurs nouveaux prêts hypothécaires.

Le secteur de la consommation de base a baissé de 0,6 %, tandis que le secteur de l'énergie a perdu 0,3 %, le prix du pétrole, l'un des principaux produits d'exportation du Canada, ayant baissé de 0,5 % à 80,35 dollars le baril.

Les secteurs de la technologie et des matériaux, qui comprennent les mineurs de métaux précieux et de base et les sociétés d'engrais, ont ajouté 0,3 %, ce qui a contribué à limiter les pertes du TSX. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et de Shubham Batra et Shristi Achar A à Bengaluru, rédaction de Marguerita Choy)