Le principal indice boursier du Canada a commencé la semaine sur une note mitigée, les gains des valeurs liées aux matériaux et à l'énergie résultant de la hausse des prix des matières premières ayant été contrebalancés par la prudence des investisseurs avant les données cruciales sur l'inflation américaine et la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale qui aura lieu plus tard dans la semaine.

A 9h30 ET (13h30 GMT), l'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto était en baisse de 9,92 points, soit 0,05%, à 21 997,08.