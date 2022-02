Le TSX dégringole alors que la Russie envahit l'Ukraine

Les contrats à terme de mars sur l'indice S&P/TSX étaient en baisse de 1,5 % à 6 h 54 HE.

Les forces russes ont envahi l'Ukraine par voie terrestre, aérienne et maritime jeudi, confirmant les pires craintes de l'Occident avec la plus grande attaque d'un État contre un autre en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

Les pertes ont été limitées par le renforcement des prix du brut, le Brent passant au-dessus de 105 dollars le baril pour la première fois depuis 2014, après que l'attaque de la Russie en Ukraine a exacerbé les inquiétudes concernant les perturbations de l'approvisionnement énergétique mondial. [O/R]

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en baisse de 0,8 % à 20 744,17 mercredi, affichant sa cinquième séance consécutive de baisse et marquant son plus bas niveau de clôture depuis le 28 janvier. [.TO]

Les indices e-minis du Dow étaient en baisse de 785 points, ou 2,37 %, à 6 h 54 HE. Les e-minis du S&P 500 étaient en baisse de 98,75 points, ou 2,34% et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en baisse de 390 points, ou 2,89%. [.N]

Le mineur canadien Teck Resources Ltd, a annoncé jeudi un bénéfice meilleur que prévu pour le quatrième trimestre, grâce à la hausse des prix du cuivre et du charbon sidérurgique.

La Banque du Canada augmentera les taux d'intérêt de 25 points de base le 2 mars, plus tôt que prévu et avant la Réserve fédérale américaine, selon les économistes interrogés dans le cadre d'un sondage Reuters, qui a également montré que les taux seront plus élevés à la fin de l'année que prévu.

Boralex Inc : La Banque Nationale du Canada augmente le prix cible de 41 $CAN à 42 $CAN.

Dream Unlimited Corp : CIBC augmente le prix cible de 37 $CAN à 52 $CAN.

Stantec Inc : La Banque Nationale du Canada fait passer le titre de " surperformance " à " performance sectorielle ".

Contrats à terme sur l'or : $1971.7 ; +3.26% [GOL/]

Pétrole brut américain : 99,42 $ ; +7,95 % [O/R].

Pétrole brut Brent : 104,81 $ ; +8,26 % [O/R].

