Selon un sondage Reuters, le principal indice boursier du Canada devrait progresser en 2024 et atteindre un niveau record l'année prochaine, car le début attendu des baisses de taux d'intérêt par les banques centrales renforce les actions à dividendes élevés qui constituent la majeure partie du marché.

La prévision médiane de 23 gestionnaires de portefeuille et stratèges interrogés du 9 au 21 février est que l'indice composé S&P/TSX progressera de 2,5 % pour atteindre 21 750 d'ici la fin de 2024, contre 21 000 prévus lors d'un précédent sondage en novembre.

L'indice devrait ensuite atteindre 22 150 au milieu de l'année prochaine, dépassant ainsi le record de clôture établi en mars 2022 (22 087,22).

"Il peut y avoir un débat sain sur la vitesse à laquelle les taux d'intérêt baissent, mais la direction est définitivement à la baisse. Le Canada est très sensible aux taux d'intérêt", a déclaré Matt Skipp, président de SW8 Asset Management.

L'économie canadienne pourrait particulièrement bénéficier de la baisse des taux d'intérêt après que les ménages ont emprunté massivement pendant la pandémie de COVID-19. Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que la Banque du Canada commence à réduire ses taux d'intérêt, qui ont atteint leur niveau le plus élevé en 22 ans (5,00 %), en juin ou plus tard, et à ce qu'elle réduise les coûts d'emprunt de 100 points de base au total d'ici la fin de 2024.

"Nous aurons probablement une réduction des taux cette année, ce qui devrait stimuler les actions à gros dividendes telles que les banques, les sociétés de télécommunications et les pipelines", a déclaré Lorne Steinberg, président de Lorne Steinberg Wealth Management Inc.

Les titres sensibles aux taux d'intérêt, tels que les valeurs financières, les services publics et l'immobilier, représentent 36 % de la pondération du marché de Toronto, tandis que l'énergie, qui comprend les sociétés de pipelines à dividendes élevés, contribue à hauteur de 19 %.

Depuis octobre, le TSX a grimpé d'environ 13 %, les investisseurs misant sur un atterrissage en douceur de l'économie américaine. Le Canada exporte environ 75 % de ses produits vers les États-Unis.

"Les perspectives de croissance et d'inflation restent favorables, mais cela n'empêchera évidemment pas des périodes de volatilité et des corrections, qui sont courantes après de fortes hausses des marchés comme celle que nous avons connue au cours des trois derniers mois", a déclaré Angelo Kourkafas, stratège principal en matière d'investissement chez Edward Jones.

Sept des douze analystes ayant répondu à une question distincte ont déclaré qu'une correction était probable ou très probable au cours des trois prochains mois. Néanmoins, une faible majorité des personnes interrogées s'attend à ce que les bénéfices augmentent à un horizon de six mois.

"Nous pensons que la tendance haussière des actions se poursuivra à mesure que la Banque du Canada réduira ses taux au second semestre, que les conditions financières s'assoupliront et que la croissance des bénéfices s'accélérera à nouveau", a déclaré M. Kourkafas.

