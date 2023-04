Le principal indice boursier du Canada devrait ouvrir en baisse lundi, les contrats à terme de la bourse à forte teneur en matières premières ayant suivi la baisse des prix des métaux précieux.

Les contrats à terme de juin sur l'indice S&P/TSX étaient en baisse de 0,1 % à 7 h 26 (HE).

Les contrats liés aux prix de l'or et de l'argent ont légèrement baissé après que les données sur l'emploi américain de la semaine précédente aient indiqué un marché du travail toujours fort, augmentant les attentes d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt par la Réserve Fédérale en mai. [GOL/] [MET/L]

Les prix du pétrole ont légèrement augmenté grâce aux espoirs de réduction de l'offre, sur fond d'inquiétudes des investisseurs concernant la croissance mondiale. [O/R]

Le mineur canadien Teck Resources Ltd a déclaré que l'offre de Glencore n'était pas réalisable et qu'elle était mauvaise pour les actionnaires, tout en leur recommandant de voter pour son propre plan de restructuration.

L'entrepreneur Pierre Lassonde a déclaré qu'il prévoyait d'acheter une participation de blocage dans Elk Valley Resources, l'unité de charbon sidérurgique qui sera scindée par Teck, selon un rapport publié au cours du week-end.

Le courtier Scotiabank a relevé le titre de Kelt Exploration Ltd de "performance sectorielle" à "surperformance sectorielle".

Plus tard dans la semaine, les investisseurs attendent la décision de la Banque du Canada sur un nouveau resserrement monétaire. Les acteurs du marché et les analystes s'attendent généralement à ce que la banque centrale maintienne son taux de référence à 4,5 %.

Jeudi, l'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 0,2 %, neuf des dix principaux secteurs ayant progressé. Les marchés canadiens étaient fermés vendredi en raison du Vendredi saint. [.TO]

Le Dow Jones était en hausse de 29 points, ou 0,09%, à 7:24 a.m. ET, tandis que le S&P 500 était en baisse de 2,5 points, ou 0,06%, et le Nasdaq 100 était en baisse de 47 points, ou 0,36%. [.N]

MATIÈRES PREMIÈRES À 7:00 a.m. ET

Contrats à terme sur l'or : 2 008,6 $ ; -0,4% [GOL/]

Brut américain : 80,85 $ ; +0,1% [O/R]

Brut Brent : 85,24 $ ; +0,1% [O/R]

POUR LES NOUVELLES DES MARCHÉS CANADIENS, CLIQUEZ SUR LES CODES :

Rapport sur le marché TSX [.TO]

Rapport sur le dollar canadien et les obligations [CAD/] [CA/]

Sondage Reuters sur les actions mondiales pour le Canada

Répertoire des marchés canadiens

(1 $ = 1,3492 dollar canadien)