Les contrats à terme sur le principal indice boursier canadien ont légèrement baissé lundi, mettant le TSX en position de rompre une série de trois victoires consécutives, en raison de l'affaiblissement des prix des produits de base après que le principal consommateur chinois a fixé un objectif de croissance modeste pour l'année.

Les contrats à terme de mars sur l'indice S&P/TSX étaient en baisse de 0,3 % à 7 h 01 HE, leurs homologues américains étant également en baisse.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé à son plus haut niveau de clôture en plus de deux semaines vendredi, aidé par des données optimistes provenant du grand importateur d'énergie qu'est la Chine. (.TO)

Lundi, les prix des métaux de base et du pétrole brut étaient dans le rouge alors que la Chine, au cours du week-end, a fixé un objectif de produit intérieur brut de 5 % plus bas que prévu. Des sources politiques avaient récemment déclaré à Reuters qu'une fourchette allant jusqu'à 6 % pourrait être fixée. [O/R] [MET/L]

Les investisseurs attendent maintenant le témoignage du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, ainsi qu'un rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis plus tard cette semaine.

Plus près de nous, les traders s'attendent à ce que la Banque du Canada ne relève pas ses taux lors de sa réunion de mercredi, ce qui pourrait en faire la première grande banque centrale à marquer une pause dans le resserrement monétaire.

Dans l'actualité des entreprises, le président panaméen Laurentino Cortizo a déclaré tard vendredi que les pourparlers entre son gouvernement et la société canadienne First Quantum Minerals concernant l'exploitation d'une importante mine de cuivre étaient dans la dernière ligne droite, un seul point restant à résoudre.

COMMODITÉS À 7 h 00 HE

Contrats à terme sur l'or : 1 856,8 $ ; +0,1% [GOL/]

Pétrole brut américain : 78,49 $ ; -1,52 % [O/R].

Pétrole brut Brent : 84,52 $ ; -1,53% [O/R]

DONNÉES ÉCONOMIQUES AMÉRICAINES ATTENDUES LUNDI

Commandes d'usine de janvier à 1000 h ET

(1 $ = 1,3602 dollars canadiens)