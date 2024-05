Les contrats à terme du principal indice boursier canadien ont légèrement augmenté vendredi, soutenus par une hausse des prix de l'or, tandis que les investisseurs attendent les données sur les ventes au détail prévues plus tard dans la journée pour obtenir plus d'indices sur la force de l'économie canadienne.

Les contrats à terme de juin sur l'indice S&P/TSX étaient en hausse de 0,2% à 6:01 a.m. ET (10:01 GMT). Sur une base hebdomadaire, l'indice de référence S&P/TSX devrait connaître sa plus forte baisse depuis la mi-avril.

Les actions canadiennes ont été affectées par la baisse des prix des métaux et les prévisions de taux d'intérêt américains plus élevés et plus longs, malgré le fait que l'indice de référence ait atteint un sommet historique plus tôt dans la semaine.

Les prix de l'or et de l'argent ont augmenté vendredi, ce qui devrait faire grimper l'indice des matériaux à l'ouverture. Les prix de l'or, cependant, étaient en voie de subir leur plus grande perte hebdomadaire depuis plus de cinq mois. [GOL/]

Les prix du cuivre devraient également peser sur l'indice, les inquiétudes concernant la hausse des taux d'intérêt et la faible demande physique en Chine ayant freiné l'appétit des investisseurs. [MET/L]

Les données des ventes au détail du Canada pour le mois de mars seront sur le radar des investisseurs à 0830 ET.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a atteint un plus bas de trois semaines jeudi, alors que les actions liées aux matières premières ont chuté. [.TO]

Le Dow Jones était en hausse de 49 points, ou 0,13 % à 6 h 01 HE, tandis que le S&P 500 était en hausse de 11,75 points, ou 0,22 %, et le Nasdaq 100 était en hausse de 35 points, ou 0,19 %. [.N]

Dans les nouvelles des entreprises, le fabricant de vêtements Gildan Activewear a déclaré que son conseil d'administration avait démissionné, et que le directeur général Vince Tyra s'était retiré pour être remplacé par l'ancien patron Glenn Chamandy.

MARCHES EN COMMANDE A 6:01 a.m. ET

Contrats à terme sur l'or : 2 340,6 $ ; +0,2% [GOL/]

Brut américain : 76,27 $ ; -0,8% [O/R]

Brut Brent : 80,79 $ ; -0,7% [O/R]

($1= C$1.3723)