Le principal indice boursier du Canada a augmenté jeudi, les secteurs financier et industriel étant parmi les plus performants, ce qui pourrait être un signe positif pour l'économie après qu'elle ait été freinée par des coûts d'emprunt plus élevés en 2023.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 52,77 points, soit 0,3 %, à 20 871,35, affichant sa première clôture en hausse depuis le début de la nouvelle année.

Il a enregistré des baisses mardi et mercredi, les investisseurs étant devenus prudents quant au calendrier des éventuelles réductions des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine.

"Le marché s'est extrêmement bien comporté en novembre et en décembre - il a été très suracheté pendant plusieurs semaines", a déclaré Mike Archibald, gestionnaire de portefeuille chez AGF Investments. "À tout moment, nous attendons une sorte de consolidation et peut-être un léger repli.

L'activité dans le secteur des services au Canada s'est détériorée pour le septième mois consécutif en décembre, les coûts d'emprunt élevés ayant pesé sur le marché de l'immobilier, selon les données de l'indice PMI des services de S&P Global Canada.

Néanmoins, les gains enregistrés jeudi par les indicateurs économiques tels que les secteurs industriel et financier pourraient dissiper les craintes de récession, a déclaré M. Archibald.

Le secteur financier, le plus pondéré du TSX, a augmenté de 0,5 % et le secteur industriel a progressé de 0,6 %. Le secteur de la technologie s'est également distingué, avec une hausse de 0,6 %.

Le secteur de l'énergie a chuté de 1,2 %, perdant une partie de l'important gain réalisé mercredi, le prix du pétrole ayant baissé de 0,7 % à 72,19 $ le baril.

Endeavour Mining a déclaré qu'elle avait démis de ses fonctions le PDG Sebastien de Montessus avec effet immédiat, citant une "faute grave". Ses actions ont terminé en baisse de 10,1 %. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et d'Amruta Khandekar et Purvi Agarwal à Bengaluru ; rédaction de Tasim Zahid et Alistair Bell)