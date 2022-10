Le TSX enregistre son plus gros gain depuis avril 2020 grâce à la hausse du secteur technologique

(Ajoute des détails partout, met à jour les prix pour fermer)

*

Le TSX termine en hausse de 489,80 points, ou 2,6 %, à 19 370,99

*

Affiche la plus forte progression quotidienne en 2 ans et demi

*

Tech augmente de 5,2% ; Shopify termine avec une hausse de 12,7%.

*

L'énergie gagne 4,5 % ; le pétrole grimpe de plus de 3 %.

TORONTO, 4 octobre (Reuters) - Le principal indice boursier canadien a progressé pour la deuxième journée consécutive mardi, grâce aux gains réalisés par les actions des secteurs de la technologie et de l'énergie, les investisseurs étant de plus en plus optimistes quant à la possibilité que le rythme rapide des hausses de taux d'intérêt de la banque centrale s'atténue bientôt.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 489,80 points, soit 2,6 %, à 19 370,99, son plus haut niveau de clôture depuis le 19 septembre et sa plus importante progression quotidienne depuis avril 2020.

Lundi, il était en hausse de 2,4 %.

Wall street a également enregistré de forts gains mardi après que des données économiques américaines plus faibles et la hausse des taux d'intérêt plus faible que prévu en Australie ont suscité l'espoir d'un resserrement moins agressif de la Réserve fédérale.

"Je pense que les marchés commencent à être un peu plus dovish sur la base de ce que l'Australie a fait cette nuit et de ce que la Banque d'Angleterre a fait la semaine dernière", a déclaré Colin Cieszynski, stratège en chef des marchés chez SIA Wealth Management.

Mercredi dernier, la BoE a lancé un programme d'achat d'obligations dans le but d'éviter que les turbulences du marché ne se propagent.

Le secteur technologique du marché de Toronto a augmenté de 5,2 %, aidé par un bond de 12,7 % des actions du géant du commerce électronique Shopify Inc .

L'énergie a augmenté de 4,5 %, le pétrole ayant grimpé de plus de 3 % pour atteindre 86,37 $ le baril, les investisseurs s'attendant à une importante réduction de la production du groupe de producteurs OPEP+.

Les financières, fortement pondérées, ont progressé de 2,6 % et le groupe des matériaux a ajouté 1,8 % grâce à la hausse des prix de l'or et du cuivre. (Reportage de Fergal Smith ; Reportage supplémentaire de Shashwat Chauhan à Bengaluru ; Montage de Uttaresh.V et Maju Samuel)