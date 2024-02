Les contrats à terme du principal indice boursier canadien ont légèrement augmenté vendredi, suivant une hausse des prix des métaux précieux et de base, bien que les gains aient été limités alors que les investisseurs attendaient les données sur les prix à la production aux États-Unis et les résultats des entreprises au Canada.

Les contrats à terme de mars sur l'indice S&P/TSX étaient en hausse de 0,1% à 7:09 a.m. ET (1209 GMT).

Une lecture de janvier de l'indice des prix à la production (PPI) est attendue à 8h30 ET qui pourrait fournir un aperçu supplémentaire de l'économie américaine.

Un indice des prix à la consommation plus élevé que prévu pour janvier plus tôt dans la semaine a anéanti les espoirs des investisseurs d'une réduction précoce des taux par la Réserve fédérale et a déclenché des pertes importantes dans les indices de référence aux États-Unis et au Canada.

En ce qui concerne les matières premières, les actions du secteur de l'énergie devraient effacer certains gains de la session précédente, les prix du pétrole ayant baissé après qu'un ralentissement de la demande prévu par l'Agence internationale de l'énergie ait compensé le soutien des tensions géopolitiques. [O/R]

Le secteur de l'énergie devrait toutefois surperformer ses pairs sectoriels cette semaine grâce à la reprise de jeudi.

Les actions liées aux matériaux pourraient connaître une nouvelle journée de hausse après que les prix du cuivre aient atteint leur plus haut niveau en une semaine grâce aux espoirs d'une réduction des taux d'intérêt en juin par la Fed. Les prix de l'or sont restés stables vendredi. [GOL/] [MET/L]

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 1,6 % jeudi, affichant sa plus forte progression en deux mois après que les actions liées aux ressources aient tiré les gains vers le haut.

Dans les nouvelles des entreprises, le plus grand transporteur du Canada, Air Canada, a rapporté une perte ajustée plus faible vendredi, alors qu'il a bénéficié d'une demande résiliente pour les voyages internationaux.

Entre-temps, Fairfax Financial Holdings a battu les estimations pour le bénéfice du quatrième trimestre, aidé par des gains plus élevés des investissements, l'assureur a rapporté jeudi après la cloche.

MATIÈRES PREMIÈRES À 7:09 a.m. ET

Contrats à terme sur l'or : 2 009,2 $ ; +0,2% [GOL/]

Brut américain : 77,5 $ ; -0,7% [O/R]

Brut Brent : 82,12 $ ; -0,9% [O/R]