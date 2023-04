Les contrats à terme du principal indice boursier canadien ont légèrement augmenté lundi, la vigueur des prix de l'or limitant l'effet négatif du pétrole brut, tandis que les investisseurs se sont inspirés de la morosité qui règne à Wall street.

Les contrats à terme de juin sur l'indice S&P/TSX étaient en hausse de 0,1 % à 6:55 a.m. ET.

Les prix de l'or au comptant ont augmenté en raison de l'affaiblissement du dollar, alors que les données économiques panoramiques ont incité les investisseurs à réévaluer la trajectoire de la hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine. [GOL/]

Les prix du pétrole sont restés stables alors que les investisseurs ont regardé les données économiques chinoises pour des signes de reprise de la demande dans le deuxième plus grand consommateur de pétrole au monde. [O/R]

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains sont restés stables, les investisseurs attendant les résultats des banques et les points de vue des décideurs de la Fed qui pourraient influencer les attentes quant à la date à laquelle la banque centrale mettra fin à son resserrement de la politique monétaire. [.N]

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a clôturé à son plus haut niveau en six semaines vendredi, aidé par les gains des actions des secteurs de l'énergie et de la finance, alors que la baisse des prix de l'or a fait chuter les actions du secteur minier.

Dans les nouvelles des entreprises, Teck Resources Ltd a été approché par Vale SA, Anglo American Plc et Freeport-McMoRan Inc, entre autres, pour explorer des transactions pour ses activités de métaux de base si le mineur de cuivre va de l'avant avec une scission prévue, des sources proches de l'affaire ont dit à Reuters dimanche.

MATIÈRES PREMIÈRES À 6:55 a.m. ET

Contrats à terme sur l'or : 2 011,4 $ ; +0,24% [GOL/]

Brut américain : 82,14 $ ; -0,46% [O/R]

Brut Brent : 85,94 $ ; -0,43% [O/R]

POUR LES NOUVELLES DES MARCHÉS CANADIENS, CLIQUEZ SUR LES CODES :

Rapport sur le marché TSX [.TO]

Rapport sur le dollar canadien et les obligations [CAD/] [CA/]

Sondage Reuters sur les actions mondiales pour le Canada

Répertoire des marchés canadiens

(1 $ = 1,3360 dollar canadien)