Le principal indice boursier canadien devrait ouvrir en demi-teinte lundi, la hausse du pétrole l'emportant sur la baisse des cours de l'or, tandis que les investisseurs attendent la décision de la Banque du Canada (BdC) concernant la fixation des taux d'intérêt cette semaine.

La Banque du Canada devrait maintenir son taux d'intérêt directeur à 4,50 % pour le reste de l'année, selon un sondage réalisé par Reuters auprès d'économistes, qui ont déclaré que le risque d'une nouvelle hausse des taux était élevé. La décision est attendue mercredi.

Les paris des acteurs du marché en faveur d'une hausse de 25 points de base ont progressé au cours des dernières semaines après que les données ont montré un rebond de l'inflation nationale dans un contexte de résistance économique.

Les contrats à terme de juin sur l'indice S&P/TSX étaient en hausse de 0,02 % à 7 h (HE).

Les prix du pétrole brut ont augmenté après que l'Arabie Saoudite, principal producteur, ait déclaré qu'elle réduirait sa production d'un million de barils supplémentaires par jour, à partir de juillet. [O/R]

Les prix de l'or ont chuté alors que le renforcement du dollar américain a rendu l'actif refuge plus cher pour les détenteurs d'autres devises. [GOL/]

Parmi les nouvelles des entreprises, Wesdome Gold Mines Ltd a déclaré qu'Anthea Bath prendrait la direction de la société minière à partir du 1er juillet.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 1,8% vendredi, aidé par les valeurs financières et énergétiques. [.TO]

Le Dow Jones était en hausse de 36 points, ou 0,11 %, à 7 h (HE), tandis que le S&P 500 était en hausse de 2,5 points, ou 0,06 %, et que le Nasdaq 100 était en baisse de 23,5 points, ou 0,16 %. [.N]

MATIÈRES PREMIÈRES À 7:00 a.m. ET

Contrats à terme sur l'or : 1 950,6 $ ; -0,5% [GOL/]

Brut américain : 73,06 $ ; +1,8% [O/R]

Brut Brent : 77,41 $ ; +1,7% [O/R]

DONNÉES ÉCONOMIQUES AMÉRICAINES ATTENDUES LUNDI

Mai S&P Global Composite PMI due à 9:45 a.m. ET

Mai ISM PMI non manufacturier à 10:00 a.m. ET

POUR LES NOUVELLES DES MARCHÉS CANADIENS, CLIQUEZ SUR LES CODES :

Rapport sur le marché TSX [.TO]

Rapport sur le dollar canadien et les obligations [CAD/] [CA/]

Sondage Reuters sur les actions mondiales pour le Canada

Répertoire des marchés canadiens

(1 $ = 1,3440 dollar canadien)