Le principal indice boursier du Canada a légèrement augmenté lundi, grâce à des gains dans les valeurs des matériaux et avant une série de données économiques et la décision de la Banque du Canada sur les taux d'intérêt plus tard dans la semaine.

A 9:31 ET (13:31 GMT), l'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto était en hausse de 6,01 points, soit 0,03%, à 22.275,13. (Reportage de Shubham Batra ; Rédaction de Ravi Prakash Kumar)