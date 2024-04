Le principal indice boursier du Canada a enregistré vendredi sa plus forte baisse en près de deux mois, notamment en ce qui concerne les valeurs financières et les ressources naturelles, les investisseurs ayant pris en compte les gains récents du marché et le risque d'un conflit plus large au Moyen-Orient.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en baisse de 210,12 points, soit 0,95 %, à 21 899,99, sa plus forte baisse depuis le 13 février. Pour la semaine, il a perdu 1,64 %, après huit semaines consécutives de hausse.

"La géopolitique a une connotation négative sur l'action des prix, mais c'est aussi une mesure des conditions de surachat profond que nous avons eues dans les indices généraux", a déclaré Sid Mokhtari, technicien de marché en chef pour CIBC Capital Markets.

"Nous ne voyons aucun changement dans une perspective haussière à long terme. Les tendances sont toujours bien orientées.

Israël attend nerveusement une attaque de l'Iran ou de ses mandataires, alors que les avertissements de représailles pour l'assassinat, la semaine dernière, d'un haut fonctionnaire de l'ambassade d'Iran à Damas se multiplient.

Le marché de Toronto a progressé de 4,49 % depuis le début de l'année. Mardi, il a atteint un nouveau record de clôture à 22 361,78.

La baisse qui s'en est suivie est survenue alors que les données américaines indiquaient une accélération de l'inflation en mars.

"Les données de cette semaine ont montré que les progrès en matière d'inflation pourraient s'essouffler", a déclaré Angelo Kourkafas, stratège principal en matière d'investissement chez Edward Jones Investments. "Les taux d'intérêt pourraient devoir rester élevés plus longtemps.

Les dix principaux secteurs ont perdu du terrain vendredi, y compris une baisse de 0,91% pour les valeurs financières fortement pondérées après que les principales banques américaines aient publié des résultats mitigés.

Le groupe des matériaux, qui comprend les mineurs de métaux et les sociétés d'engrais, a baissé de 1,03 %, l'or ayant reculé par rapport à un record antérieur.

Le pétrole a progressé de 0,8 % à 85,66 dollars le baril, soutenu par les tensions au Moyen-Orient, mais ce gain n'a pas suffi à stimuler le secteur de l'énergie. Le secteur a perdu 1,03%, tandis que la technologie a baissé de 1,63%. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et de Purvi Agarwal à Bengaluru ; rédaction de Ravi Prakash Kumar et Diane Craft)