Le principal indice boursier du Canada a augmenté vendredi pour clôturer la semaine sur une note élevée tout en restant proche de ses records, soutenu par la hausse des prix des matières premières alors que les investisseurs attendent les données sur l'inflation la semaine prochaine.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto était en hausse de 165,54 points, soit 0,74 %, à 22 465,37.

Le prix de l'argent a atteint son plus haut niveau en 11 ans, le prix du cuivre a atteint un sommet en 25 mois et la vigueur de la plupart des métaux a aidé le secteur des matériaux, qui comprend les mineurs de métaux précieux et de base et les sociétés d'engrais, à mener les gains sectoriels avec un bond de 2,8 %.

La semaine prochaine, les investisseurs évalueront les données d'inflation du Canada pour le mois d'avril, mardi, afin d'obtenir de nouvelles informations sur le calendrier de réduction des taux d'intérêt de la Banque du Canada.

"Il s'agit sans aucun doute d'une très bonne semaine pour les haussiers... la dynamique est positive", a déclaré Angelo Kourkafas, stratège principal en matière d'investissement chez Edward Jones.

"L'incertitude demeure. Les investisseurs se concentreront sur les tendances de l'inflation afin d'évaluer l'action des banques centrales. Ce sera le cas au Canada la semaine prochaine".

Les investisseurs s'attendent à ce que la Banque du Canada commence à réduire ses taux dès juin ou juillet, alors que la première réduction de la Réserve fédérale américaine est attendue en septembre.

Aux États-Unis, l'indice Dow Jones a franchi le seuil des 40 000 points pour la première fois de son histoire, jeudi, en raison de l'augmentation des prévisions de réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale. Les actions américaines ont terminé en demi-teinte vendredi, les investisseurs digérant le rallye de cette semaine.

Au Canada, le secteur de l'énergie a enregistré un gain de 1,2 %, les indicateurs économiques des grands consommateurs que sont la Chine et les États-Unis ayant renforcé les espoirs d'une augmentation de la demande de pétrole.

Les actions de Tilray Brands ont chuté de 7,2 % et se sont retrouvées au bas de l'échelle de la Bourse de Toronto après que l'entreprise de cannabis a annoncé qu'elle pourrait offrir et vendre des actions ordinaires à un prix d'offre global pouvant atteindre 250 millions de dollars.

L'indice général des soins de santé a perdu 1,6 %, menant les pertes sectorielles.