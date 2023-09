Le principal indice boursier du Canada s'est redressé jeudi, avec notamment des gains pour les secteurs financier et technologique, alors que la hausse rapide des coûts d'emprunt à long terme au cours des dernières semaines a perdu de son élan.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 154,76 points, ou 0,8 %, à 19 590,74, après avoir affiché mercredi son plus bas niveau de clôture en trois mois.

"Le mois a été difficile pour les actions, avec des facteurs tels que la hausse des rendements, l'inflation stagnante, l'incertitude économique continue et la fermeture imminente du gouvernement américain qui a jeté une ombre sur les marchés financiers", a déclaré Brandon Michael, analyste principal des investissements chez ABC Funds.

"Je pense que le marché attend que les rendements se stabilisent. Jusqu'à ce qu'ils se stabilisent, les marchés devraient rester volatils. Mais il semble que le marché ait atteint un creux à court terme si l'on en croit les indicateurs techniques."

Le rendement à 10 ans du Canada a baissé de 3 points de base à 4,065 % après avoir atteint son plus haut niveau depuis décembre 2007 à 4,165 %.

Les principaux indices de Wall Street ont également rebondi, les rendements des bons du Trésor s'étant stabilisés avant la publication d'un rapport clé sur l'inflation vendredi.

Le secteur financier à forte pondération du marché de Toronto a augmenté de 1,1 %, le secteur technologique a progressé de 1,3 % et le groupe des matériaux, qui comprend les mineurs de métaux précieux et de base et les sociétés d'engrais, a terminé en hausse de 1,2 %.

Les gains du secteur de l'énergie ont été plus limités. Le secteur a augmenté de 0,1 % alors que le pétrole a baissé de 2,1 % à 91,71 dollars le baril, perdant ainsi une partie de sa récente progression.

Les données économiques canadiennes sont également attendues vendredi. On s'attend à ce que le PIB rebondisse de 0,1 % en juillet, après avoir reculé de 0,2 % en juin. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et de Khushi Singh à Bengaluru ; rédaction de Sriraj Kalluvila et Daniel Wallis)