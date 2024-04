Le principal indice boursier canadien a terminé en baisse mardi, abandonnant certains gains récents, l'incertitude croissante concernant le calendrier des réductions de taux d'intérêt prévues par la Réserve fédérale ayant pesé sur les secteurs des services de communication et de l'immobilier.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en baisse de 110,15 points, soit 0,5 %, à 22 075,10, reculant par rapport au record de clôture atteint lundi.

"Cette légère faiblesse est due à la crainte que la vigueur de l'économie américaine et la hausse des prix du pétrole au cours des derniers jours ne retardent les réductions de taux de la Fed", a déclaré Angelo Kourkafas, stratège principal en matière d'investissement chez Edward Jones Investments.

Le rendement des obligations canadiennes à 10 ans a atteint son plus haut niveau depuis la mi-février, à 3,678 %.

Les secteurs à dividendes élevés, tels que les services de communication et l'immobilier, pourraient particulièrement bénéficier de la baisse des coûts d'emprunt. Les services de communication ont baissé de 2,1 % et l'immobilier de 1,3 %.

Les secteurs de l'industrie et de la finance, qui pèsent lourd, ont également pesé sur le marché, perdant tous deux 1 %. Les actions du secteur des ressources naturelles ont contribué à compenser ces baisses.

Le secteur de l'énergie a gagné 1,2 %, le pétrole s'étant établi à 85,15 dollars le baril, soit une hausse de 1,7 %. Le mouvement du pétrole s'est produit alors que les approvisionnements font face à de nouvelles menaces dues aux attaques ukrainiennes sur les installations énergétiques russes.

Le secteur des matériaux, qui comprend les mineurs de métaux et les sociétés d'engrais, a augmenté de 0,6 % en raison de la hausse des prix du cuivre et de l'or qui a atteint un nouveau record. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et de Purvi Agarwal à Bengaluru ; rédaction de Tasim Zahid et David Gregorio)