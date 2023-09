Le principal indice boursier du Canada a chuté mardi, notamment en raison d'une baisse des actions du secteur des mines de métaux, alors que la hausse des rendements obligataires et la faiblesse des données à l'étranger ont suscité des inquiétudes quant aux perspectives de croissance mondiale.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en baisse de 131,6 points, soit 0,6 %, à 20 413,76, après avoir affiché vendredi son niveau de clôture le plus élevé depuis le 31 juillet.

Le secteur des matériaux, qui comprend les mineurs de métaux précieux et de base et les sociétés d'engrais, a perdu 1,9 % en raison de la chute des prix de l'or et du cuivre.

"Les prix de l'or s'effondrent alors que la chute du marché obligataire reprend", a déclaré Edward Moya, analyste principal de marché chez OANDA, dans une note. "Wall Street observe une économie américaine qui ne semble pas prête à s'effondrer, ce qui obligera la Fed (Réserve fédérale) à réaffirmer que les taux devront rester plus longtemps à un niveau plus élevé."

Le rendement américain à 10 ans, une référence mondiale pour les coûts d'emprunt, était en hausse de 8,9 points de base à 4,262%.

La faiblesse des données économiques européennes et chinoises a également pesé sur le sentiment des investisseurs, a déclaré M. Moya.

L'activité des services en Chine a progressé au mois d'août au rythme le plus lent depuis huit mois, la faiblesse de la demande continuant de peser sur la deuxième économie mondiale et les mesures de relance n'ayant pas réussi à relancer la consommation de manière significative.

Le secteur industriel a baissé de 0,6 % et le secteur financier, fortement pondéré, a baissé de 0,7 %.

L'énergie a été un point positif, avec une hausse de 0,6 %, alors que le pétrole a augmenté de 1,3 % à 86,69 $ le baril après que l'Arabie saoudite et la Russie ont annoncé une nouvelle prolongation de leurs réductions volontaires de l'offre. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et de Siddarth S à Bengaluru ; rédaction de Tasim Zahid et Will Dunham)