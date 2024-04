Le principal indice boursier du Canada a progressé pour la troisième journée consécutive lundi, grâce aux gains des actions liées aux matières premières, mais le mouvement a été limité avant la décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux d'intérêt cette semaine.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 42,38 points, soit 0,2 %, à 22 011,62, clôturant au-dessus du seuil de 22 000 pour la première fois depuis mardi dernier.

"Il s'agit d'une journée de négociation à faible volume avant une semaine importante", a déclaré Brandon Michael, analyste principal des investissements chez ABC Funds. "Demain, c'est la fin du mois, les résultats des entreprises sont encore attendus, nous avons une réunion de la Réserve fédérale américaine et des données économiques importantes."

L'inflation ne montrant aucun signe récent de ralentissement ou de réduction de son ampleur, les responsables de la politique de la Fed seront confrontés, lors de l'annonce des taux de mercredi, à la question de savoir comment caractériser leurs prochaines mesures, alors même que le compte à rebours d'une élection présidentielle américaine controversée se poursuit.

Néanmoins, les investisseurs ont des raisons d'être optimistes", a déclaré M. Michael, soulignant les indicateurs techniques positifs, les bénéfices des entreprises supérieurs aux prévisions et la solidité de l'économie.

L'économie américaine a montré des signes de demande solide au début de l'année, tandis que les économistes s'attendent à ce que les données du PIB canadien, attendues mardi, montrent un gain de 0,3 % en février par rapport à janvier.

Le secteur de l'énergie a progressé de 0,7 %, même si le prix du pétrole a baissé de 1,5 % à 82,63 dollars le baril.

L'extension de l'oléoduc canadien Trans Mountain devrait entrer partiellement en service le 1er mai, avec des années de retard sur le calendrier et à un coût plus de quatre fois supérieur au coût initial, mais avec le potentiel d'affecter les flux de pétrole même en dehors de l'Amérique du Nord.

Le groupe des matériaux, qui comprend les mineurs de métaux et les sociétés d'engrais, a gagné 0,6 %, le cuivre ayant atteint son plus haut niveau depuis deux ans.

Les valeurs industrielles ont été un frein, avec une baisse de 0,4 %, et l'immobilier a terminé en baisse de 0,6 %. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et de Purvi Agarwal à Bengaluru ; rédaction de Vijay Kishore et Alistair Bell)