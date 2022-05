Le TSX rompt sa série de sept jours de gains en raison des inquiétudes liées à la croissance.

L'inflation record dans la zone euro et les commentaires belliqueux d'un gouverneur de la Réserve fédérale américaine ont fait augmenter les paris selon lesquels les banques centrales pourraient devoir resserrer leur politique monétaire plus rapidement ou plus fortement que prévu, laissant les investisseurs inquiets des conséquences sur la croissance économique.

La Banque du Canada devrait relever son taux de financement à un jour de 50 points de base pour le porter à 1,5 % mercredi, afin de maîtriser l'inflation galopante, qui a atteint en avril son plus haut niveau depuis trois décennies.

En raison de pertes généralisées, l'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a perdu 212,29 points, soit 1,01 %, pour atteindre 20 707,11, après avoir gagné 4 % au cours des sept dernières séances.

"La Réserve fédérale américaine va devoir augmenter les taux d'intérêt plus que ne le prévoit le marché pour faire baisser l'inflation. Ce serait un élément négatif", a déclaré Bill Harris, associé et gestionnaire de portefeuille chez Avenue Investment Management à Toronto.

"Les bénéfices vont vraiment être affectés jusqu'à l'automne, parce que nous allons avoir une économie beaucoup plus en récession que ce que les marchés prévoient."

Les données de mardi ont montré que la croissance économique du Canada n'était pas aussi robuste que prévu au premier trimestre, entraînée par la baisse des volumes d'exportation.

Les secteurs de la technologie et des soins de santé ont perdu le plus, tous deux en baisse de plus de 2 %, tandis que le secteur de l'énergie a chuté de 1,1 % malgré une reprise des prix du pétrole.

FAITS MARQUANTS

Le plus grand gagnant en pourcentage sur le TSX a été Yamana Gold Inc, qui a bondi de 4,4 % après que la société sud-africaine Gold Fields Ltd a proposé une offre de 6,7 milliards de dollars pour le mineur d'or.

Cenovus Energy Inc a grimpé jusqu'à 1,6 % après avoir annoncé que le projet de champ pétrolifère West White Rose au large de Terre-Neuve-et-Labrador au Canada redémarrera en 2023. Elle a rapidement abandonné ses gains, rattrapée par les baisses plus larges.