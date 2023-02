Le TSX s'apprête à ouvrir en demi-teinte après la faiblesse des résultats des banques et le panorama des prix des matières premières.

Deux des six principales banques canadiennes -- la Banque de Montréal et la Banque de Nouvelle-Écosse (Banque Scotia) -- ont annoncé une baisse de leurs bénéfices au premier trimestre et se sont préparées à ce que les consommateurs fassent des retards de paiement dans un contexte de craintes croissantes de récession.

Les contrats à terme de mars sur l'indice S&P/TSX étaient en baisse de 0,01% à 7h15 ET.

Les prix de l'or ont chuté, la hausse du dollar rendant le métal jaune plus cher pour les consommateurs, bien que les prix du pétrole brut aient progressé grâce aux espoirs de reprise de la demande en Chine, le principal consommateur.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 0,2 % lors de la séance précédente, mais devait terminer le mois de février en baisse de 2,4 %, car de nouvelles hausses des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine ont pesé sur l'esprit des investisseurs.

Le producteur de pétrole et de gaz Baytex Energy Corp a accepté d'acheter son homologue américain Ranger Oil Corp pour 2,5 milliards de dollars, y compris la dette, car il cherche à renforcer sa présence dans le bassin de schiste Eagle Ford du sud du Texas.

Imperial Oil Ltd a déclaré qu'elle réduisait le nombre d'entrepreneurs travaillant sur son site de sables bitumineux de Kearl dans le cadre de mesures visant à réduire les coûts d'exploitation du projet.

Les traders analyseront également les données du produit intérieur brut (PIB) de décembre, qui ne devrait montrer aucun signe d'expansion ou de contraction par rapport à une expansion de 0,1 % le mois précédent. Ces données sont attendues à 8h30 ET.

COMMODITÉS À 7 h 00 HE

Contrats à terme sur l'or : $1,816.7 ; -0.4%

Pétrole brut américain : 76,91 $ ; +1,6 %.

Pétrole brut Brent : 83,48 $ ; +1,2 %.

DONNÉES ÉCONOMIQUES AMÉRICAINES PRÉVUES POUR MARDI

Données sur la confiance des consommateurs américains en février à 10 h 00 HE.

(1 $ = 1,3561 dollars canadiens)