Le principal indice boursier canadien a légèrement progressé mercredi, alors que la déroute des marchés obligataires mondiaux s'est essoufflée, mais les gains ont été limités par la forte baisse des prix du pétrole qui a pesé sur les actions du secteur de l'énergie.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 13,89 points, soit 0,1 %, à 19 034,81, après avoir affiché mardi son niveau de clôture le plus bas en un an.

Le secteur de l'énergie a chuté de 4,1 %, touchant un creux de près de six semaines, alors que le prix du pétrole s'est établi à 84,22 $ le baril, en baisse de 5,6 %.

"L'état actuel du marché du pétrole est que la douleur économique mondiale arrive grâce à l'augmentation des rendements obligataires", a déclaré Edward Moya, analyste principal du marché chez OANDA, dans une note.

"La destruction de la demande de brut se produira ce trimestre, mais ce recul des prix sera limité étant donné les risques de nouveaux chocs sur l'offre et d'une ré-accélération de l'économie américaine."

Le secteur des matériaux, qui comprend les mineurs de métaux précieux et de base et les sociétés d'engrais, a également été un frein. Il a baissé de 0,4 %, les prix du cuivre ayant chuté en raison des inquiétudes concernant la croissance mondiale.

Les rendements des obligations américaines et canadiennes ont baissé, le 10 ans canadien perdant 10 points de base à 4,175% après avoir atteint mardi son plus haut niveau intrajournalier en 16 ans à 4,292%.

Les données ont montré que les emplois privés américains ont augmenté moins que prévu en septembre, laissant les investisseurs dans l'attente du rapport sur les emplois non agricoles de vendredi pour plus d'indices sur la trajectoire d'augmentation des taux de la Réserve fédérale.

Le recul des rendements obligataires a contribué à soutenir les secteurs sensibles aux taux d'intérêt. L'immobilier a augmenté de 1,9 %, la technologie a progressé de 1,5 % et les valeurs financières à forte pondération ont terminé en hausse de 0,7 %. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et de Khushi Singh à Bengaluru ; rédaction de Tasim Zahid et Richard Chang)