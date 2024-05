Le principal indice boursier du Canada a baissé mardi, y compris les actions industrielles et financières, alors que les craintes que les taux d'intérêt restent élevés plus longtemps que prévu ont incité les investisseurs à empocher une partie des gains réalisés ce mois-ci.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en baisse de 108,33 points, soit 0,5 %, à 22 265,05. Depuis le début du mois de mai, l'indice a progressé de 2,5 %.

"On a l'impression que le marché commence à perdre une partie des gains importants qu'il a réalisés au cours du mois de mai", a déclaré Greg Taylor, gestionnaire de portefeuille chez Purpose Investments. "Nous commençons à nous inquiéter du fait que la Fed ne va pas réduire ses taux d'intérêt autant qu'elle l'avait prévu.

Les principaux indices de Wall Street ont été mitigés, les investisseurs attendant les données sur l'inflation américaine cette semaine, qui pourraient influencer les attentes en matière de réduction des taux de la Réserve fédérale, et le passage à un cycle de règlement plus court d'un jour pour les transactions de titres aux États-Unis. Le Canada est passé à un cycle de règlement plus court, d'un jour, pour les transactions sur titres.

Le secteur industriel du marché de Toronto a chuté de 2,1 %, les titres ferroviaires ayant perdu du terrain, tandis que le secteur financier, très pondéré, a terminé en baisse de 1,1 %.

La Banque de Nouvelle-Écosse a annoncé des bénéfices trimestriels supérieurs aux prévisions, stimulés par des gains dans ses activités sur les marchés des capitaux, des augmentations des revenus de courtage au Canada et des frais de fonds communs de placement à l'étranger. Malgré cela, ses actions ont baissé de 0,8 %.

Les actions du secteur de l'énergie ont été un point positif, avec une hausse de 1,4 %, alors que le prix du pétrole a augmenté de 2,7 %, à 79,83 dollars le baril, en raison des prévisions selon lesquelles l'OPEP+ maintiendra les restrictions de l'offre de pétrole brut lors de sa réunion du 2 juin.

Le groupe des matériaux, qui comprend les mineurs de métaux et les sociétés d'engrais, a également augmenté. Il a augmenté de 0,9 % en raison de la hausse des prix de l'or et du cuivre.