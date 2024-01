Le principal marché boursier du Canada a terminé en hausse lundi grâce à la progression des secteurs de la finance et de l'immobilier, mais les gains du marché ont été limités en raison de la décision de la Banque du Canada cette semaine.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 17,78 points, soit 0,1 %, à 20 924,30. Cette hausse s'est produite alors que l'indice de référence américain, le S&P 500, a atteint un record de clôture pour la deuxième séance consécutive.

La Banque du Canada devrait laisser son taux directeur inchangé à son plus haut niveau depuis 22 ans, soit 5 %, lors d'une décision de politique monétaire mercredi, l'inflation persistante repoussant les paris d'une première baisse de taux en près de quatre ans.

Les récentes données sur l'inflation, plus élevées que prévu, "ont remis en question la thèse" selon laquelle les hausses de taux d'intérêt sont terminées et qu'il y aura des réductions, a déclaré Matt Manara, associé et gestionnaire de portefeuille chez Avenue Investments.

Le secteur financier, fortement pondéré, a augmenté de 0,4 % et l'immobilier, qui pourrait particulièrement bénéficier d'une baisse des taux, a progressé de 0,9 %.

Le secteur de l'énergie a également terminé en hausse, progressant de 0,2 %, alors que le prix du pétrole s'est établi à 75,19 dollars le baril, en hausse de 2,4 %, en raison des attentes d'un resserrement de l'offre.

Le secteur de la consommation de base a perdu certains de ses gains récents, reculant de 0,3 %. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et de Purvi Agarwal à Bengaluru ; rédaction de Shweta Agarwal et Marguerita Choy)