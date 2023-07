Le principal indice boursier du Canada a légèrement progressé vendredi, grâce à la hausse des prix des matières premières et au fait que l'économie nationale a créé plus d'emplois que prévu en juin, ce qui est un signe positif pour les bénéfices des entreprises.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 20,35 points, soit 0,1 %, à 19 831,04.

Pour la semaine, l'indice a baissé de 1,6 %, les investisseurs craignant que les hausses de taux des banques centrales ne ralentissent l'économie mondiale.

"Les chiffres de l'emploi au Canada étaient bons", a déclaré Colin Cieszynski, stratège en chef du marché chez SIA Wealth Management. "Cela indique que l'économie se porte bien. C'est bon pour les bénéfices des entreprises.

L'économie canadienne a créé 59 900 emplois en juin, bien plus que prévu, un résultat qui, selon les analystes, scelle probablement l'accord pour une nouvelle hausse des taux d'intérêt de la Banque du Canada (BdC) mercredi prochain.

Des données séparées ont montré un ralentissement de la croissance de l'emploi aux États-Unis, mais aussi une croissance des salaires toujours forte qui pourrait garantir que la Réserve fédérale recommencera à augmenter les taux d'intérêt dans le courant du mois.

Le prix du pétrole a augmenté de 2,9 % à 73,86 dollars le baril, les inquiétudes concernant l'offre et les achats techniques l'emportant sur les craintes qu'un nouveau resserrement des banques centrales ne ralentisse la croissance économique et ne réduise la demande de pétrole.

Le secteur de l'énergie a augmenté de 2,8 %, tandis que le groupe des matériaux, qui comprend les mineurs de métaux précieux et de base et les sociétés d'engrais, a augmenté de 1,3 % en raison de la hausse des prix de l'or et du cuivre.

Néanmoins, six des dix principaux secteurs du TSX ont terminé en baisse, y compris un recul de 1,3 % pour le secteur industriel. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et de Siddarth S à Bengaluru ; rédaction de Shilpi Majumdar et Diane Craft)