Le Tchad et les rebelles signent un accord de paix au Qatar avant le dialogue national

Une cérémonie de signature de l'accord, au cours de laquelle les parties ont accepté de prendre part à un dialogue national et inclusif, a été suivie par plus de 30 groupes rebelles et a fait suite à des mois de pourparlers dans la capitale qatarie.

Les détails, tels que la façon dont l'accord sera mis en œuvre et comment le respect de l'accord sera contrôlé, n'ont pas été immédiatement publiés.

Une source familière avec l'accord a déclaré que ceux qui l'avaient signé avaient accepté un cessez-le-feu permanent et de travailler au désarmement des civils.

Le gouvernement militaire intérimaire du Tchad s'était également engagé à ne pas lancer d'opérations militaires ou policières dans les pays voisins contre les groupes qui avaient signé l'accord, a déclaré la source, sous couvert d'anonymat.

Le gouvernement militaire intérimaire est dirigé par Mahamat Idriss Deby, qui a pris le pouvoir l'année dernière à la suite du décès de son père.

M. Deby s'est déclaré à la tête d'un Conseil militaire de transition en avril 2021 après que son père, Idriss Deby, dirigeant de longue date, ait été tué alors qu'il rendait visite aux troupes combattant l'insurrection rebelle dans le nord.

Initialement, son conseil a déclaré qu'il superviserait une transition de 18 mois vers un régime démocratique, mais il a montré peu de signes d'organisation d'élections à l'approche de cette échéance.

Le dialogue national, qui est censé inclure un large éventail de groupes et de partis ainsi que le gouvernement et les rebelles, doit actuellement commencer le 20 août.

Le ministre des affaires étrangères du Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, s'exprimant lors de la signature, a appelé les groupes qui n'avaient pas signé à se joindre à l'accord.

Le riche État du Golfe, le Qatar, allié des États-Unis, a facilité les négociations.