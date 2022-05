Le Tchad exhorte la junte malienne à reconsidérer le retrait de la force anti-militante

Les autorités maliennes ont annoncé cette décision dimanche, blâmant le manque de progrès dans la lutte contre les militants liés à Al-Qaïda et à l'État islamique et l'échec des récentes réunions au Mali. Le G5 Sahel compte des troupes du Burkina Faso, de la Mauritanie, du Tchad et du Niger.

La junte malienne, qui a pris le pouvoir lors d'un coup d'État en août 2020, s'est éloignée de plus en plus de ses voisins ouest-africains après avoir retardé les élections prévues en février qui devaient rétablir un régime démocratique.

Le Tchadien Deby, président par intérim du G5 Sahel, a déclaré dans un communiqué publié en son nom vendredi que l'alliance était "un instrument irremplaçable de coopération".

"Le président par intérim du G5 Sahel exhorte le gouvernement de la République du Mali à reconsidérer sa position afin de permettre aux efforts en cours ... (d') apporter une solution à ses préoccupations à travers une conférence imminente des chefs d'Etat et de gouvernement", indique le communiqué.

Deby a été installé au pouvoir par les militaires l'année dernière après la mort sur le champ de bataille de son père, le président Idriss Deby. Il a fait face à moins de critiques internationales que la junte malienne, qui est empêtrée dans un conflit avec la France, ancienne puissance coloniale et principal allié militaire des forces régionales.

Le G5 a été créé en 2017 pour renforcer la coopération contre les militants, qui exploitent les frontières poreuses de la région aride du Sahel en Afrique de l'Ouest pour mener des attaques et trouver refuge.

Mais il a été entravé par des lacunes en matière de financement et de coordination, et la violence des militants a continué à augmenter et à s'étendre vers les pays de la côte atlantique.